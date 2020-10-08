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Нам скрывать нечего: На руководство «Нафтогаза» завели дело о госизмене

Анастасия Красильникова
8 октября, 2020 20:26
1 мин
Фото
Фото: Flickr.com

На Украине против руководства «Нафтогаза» завели уголовное дело о государственной измене. Какой именно орган возбудил дело глава компании Андрей Коболев не сообщил. Известно лишь, что оно касается менеджмента «Нафтогаза».

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — цитирует его РИА «Новости».

Глава компании отметил, что им «нечего скрывать».

«И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты», — добавил Коболев.

темы
Украина
Нафтогаз
госизмена
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