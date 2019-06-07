Налогам срок не писан

Проект постановления, который обсуждался в минувший четверг в Верховном суде, не на шутку взбудоражил деловое сообщество. По сути, Верховный суд предложил отменить сроки давности по уклонению от уплаты налогов, а должник будет считаться преступником, пока полностью не расплатится с государством.

Согласно Уголовному кодексу, ч. 1 и ч. 2 статьи 199 устанавливают сроки давности – 2 года для преступлений небольшой тяжести, и 10 лет – для тяжких, в особо крупном размере. Проект постановления пленума Верховного суда превращает преступление, совершённое разово (когда пропущен срок уплаты налога) в длящееся. То есть, срок давности начнёт отсчитываться лишь с того момента, когда вы погасите налоговую задолженность, а также все причитающиеся штрафы и пени.

Уголовные дела могут возбуждать просто по факту неуплаты налогов в срок, и пока бизнесмен будет бегать по судам и доказывать, что никакого умысла на уклонение от налогов у него не было, он всё равно будет считаться преступником.

Окончательную версию текста Верховный суд представит позже.

Закон должен быть един

Подобная инициатива входит в противоречие с принципами, изложенными как в Налоговом кодексе РФ, так и в уголовном. Как указывает председатель судебного состава Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Виктор Бациев, с практической точки зрения такая оценка означает, что по указанным составам срок давности будет исчисляться с момента обнаружения преступлений, и те дела, которые сегодня прекращаются в виду истечения 2-х летнего срока давности, установленного УК РФ для преступлений небольшой тяжести будут доведены в значительном числе случаев до вынесения приговора.

Кроме того, считает Бациев, станет возможным при ужесточении уголовного закона применять его с «обратной силой» в отношении фактов неисчисления и неверного исчисления налогов, имевших место ещё до изменения законодательства.

Неприемлемо решение, когда срок давности привлечения к ответственности организации за неуплату налогов исчислялся бы по одним правилам, а срок привлечения руководителя к уголовной ответственности - по иным. Именно такое различное решение будет иметь место при оценке налоговых преступлений, предусмотренных статьей 199 УК РФ, как длящихся

Получится, что давность в отношении организации за неуплату налогов будет исчислять по правилам статьи 113 НК РФ со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода, а в отношении руководителей - с момента обнаружения таковой неуплаты. Это абсурд, считает Бациев. По его мнению, подход к пониманию исчисления срока давности привлечения к ответственности должен быть единым.

Что интересно, в Налоговом кодексе РФ действует ограничение на глубину налоговых проверок физических и юридических лиц – не больше, чем за 3 года, непосредственно предшествовавших году проведения проверки.

Более того, в статье 113 Налогового Кодекса указано, что лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания расчётного периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента, когда лицо решили привлечь к ответственности, истекли три года.

Чего боится бизнес

3,7 % обратившихся за помощью в аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова в 2018 году привлекались к уголовной ответственности за налоговые преступления. Такие данные приводятся в обращении аппарата к президенту РФ.

К ответственности могут привлекаться лица, полагавшие свои действия соответствующими действующему налоговому законодательству и не имевшие умысла на уклонение от уплаты налогов

- указано в докладе.

Эксперты опасаются, что данная инициатива ВС может стать дополнительным основанием для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, а акты налоговых проверок всё чаще будут становиться основанием для возбуждения уголовного дела по статье 199 УК.

Проект Пленума допускает возможность уголовного преследования невзирая на нормы Налогового кодекса, но главное - ставит под сомнение примечание к 199-й статье, которая оценивает добровольную уплату налога как деятельное раскаяние. Получится, что даже уплата всех налогов не отменит запуск «счётчика».

Паниковать не стоит?

Постановление пленума носит рекомендательный характер. Мы живем в системе права, которая не является прецедентной. Поэтому даже противоречивое указание пленума не меняет текст нашего закона – ведь сроки давности указаны и в УК, и в Налоговом кодексе

- рассказал «Русской Планете» адвокат Вячеслав Леонтьев, управляющий партнёр адвокатского бюро «Леонтьев и партнёры».

«Есть прямая норма, а затем выходит разъяснение. Юристы всегда обращаются к норме закона. А трактовки и разъяснения – это уже прерогатива судов, как это будет применяться. К слову, есть множество постановлений пленумов, которые вообще не применяются. И даже в тексте этого широко обсуждаемого постановления есть прямые противоречия».

Так что какие-либо выводы делать пока преждевременно, добавил адвокат.

«Это разрушение бизнеса»

Тем не менее, бизнес опасается, что инициатива, принятая в данном виде, сильно ударит по деловому климату в стране.

«Это неправильное толкование, и мы с ним не согласны», - рассказал «Русской Планете» общественный омбудсмен по защите кредитных организаций, член Аппарата омбудсмена РФ Алексей Рябов. Он уточнил, что постановления пленума действительно могут не приниматься во внимание органами, которые не принадлежат судебной системе – следствием или прокуратурой, но суды всегда будут смотреть на закон сквозь призму постановления пленума.

- Может ли бизнесмен, который честно ведёт бухгалтерию и платит все налоги, спать спокойно?

- Увы, не может!

Налоговое законодательство зачастую трактуется налоговыми органами так, что это становится полной неожиданностью для налогоплательщика

А уголовные дела – это, по сути, разрушение бизнеса. Приведу показательный пример, который как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию.

Сейчас самые крупные налоговые доначисления, до десятков миллионов рублей, связаны с применением налоговыми органами концепции дробления бизнеса. Это когда у одного собственника несколько организаций на упрощённой системе налогообложения. Но налоговый орган может счесть все эти организации единым целым, и для расчёта налогов будет считать совокупный доход, который под упрощённую систему, конечно же, не попадёт.

Около 10 лет назад в одном из российских регионов власти и представители налоговых органов встречались с бизнесменами, настоятельно просили их переходить с общей системы на «упрощёнку». Тем, кто под неё не попадал – предлагали дробить бизнес. Это было выгодно и местным властям, поскольку налоги по УСН шли в бюджет субъекта, и налоговым органам, так как администрировать УСН намного проще. А теперь, получается, всё наоборот, - добавил Рябов.

Проблема в том, рассказал омбудсмен, что налоговая практика постоянно меняется, и налогоплательщик может столкнуться с совершенно неожиданным толкованием налогового законодательства. Если проект будет принят в том виде, в котором его обсуждают – у налогоплательщиков не останется иного выхода, кроме как массово обращаться в Конституционный суд.

Под новые правила привлечения к уголовной ответственности могут попасть не только владельцы компаний, но и индивидуальные предприниматели, а также нотариусы или адвокаты.

В таком случае надо запретить налоговой начислять пени, иначе получается бандитский счётчик

- считает пользователь под ником @Rumaleks.

А как у них?

В этом мире нет ничего достоверного, кроме смерти и налогов

- писал как-то отец-основатель США Бенджамин Франклин, чей портрет смотрит на нас со стодолларовой банкноты. Налоговое законодательство в США одно из самых строгих в мире, а уклонение от уплаты налогов считается одним из самых страшных преступлений против Америки. Не в буквальном смысле, конечно.

При этом налоговые преступления делятся на два вида по степени тяжести – собственно преступления и налоговые проступки. IRS, Налоговое управление США – одно из самых могущественных в стране ведомств. Хотя формально срок исковой давности для налоговых преступлений составляет шесть лет с момента совершения действия, свидетельствующего о нарушении налогового законодательства, IRS не прощает никого.

Даже сокрытый в своё время доллар может обернуться судебным разбирательством. Хоть через 10 лет, хоть через 30. Весьма показательна история американского актёра Уэсли Снайпса, которого осудили в 2008 году за уклонение от уплаты налогов в период с 1999 по 2001 годы. От максимального наказания в виде тюремного заключения и штрафа в 5 млн долларов не спасло ни полное признание вины, ни звёздный статус.

Правда, если зайти на сайт IRS, то можно обнаружить массу полезной для налогоплательщика информации, включая ролики на Youtube, на понятном для рядового налогоплательщика языке. Граждане США могут смело обращаться в налоговые органы и быть уверены, что им помогут во всём разобраться, а не побегут сразу же возбуждать уголовное дело. Доверие – вот ключ к процветающей и сильной экономике. А не только уголовная ответственность налогоплательщиков перед государством.