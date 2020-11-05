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Бизнес
На затонувший «Титаник» начнут водить экскурсии. Рядовой россиянин не сможет их посетить
5 ноября, 2020 11:38
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Youtube / The Telegraph
Американский бизнесмен Стоктон Раш, директор OceanGate Expeditions, со следующего года собирается начать проводить экскурсии на затонувший лайнер «Титаник».
По замыслу Раша, к затонувшему кораблю, на глубину более трех тысяч метров, будет погружаться частная подводная лодка. Погружения будут проходить ежегодно с мая по сентябрь.
Стоимость билета на экскурсию составит 125 тыс. долларов. В пересчёте на российский рубль, это порядка 10 млн рублей.
По заверению бизнесмена, места на ближайшие погружения с мая по июль уже зарезервированы, передаёт РИА «Новости»
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