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На затонувший «Титаник» начнут водить экскурсии. Рядовой россиянин не сможет их посетить

Антон Мельников
5 ноября, 2020 11:38
1 мин
The Telegraph
Youtube / The Telegraph

Американский бизнесмен Стоктон Раш, директор OceanGate Expeditions, со следующего года собирается начать проводить экскурсии на затонувший лайнер «Титаник».

По замыслу Раша, к затонувшему кораблю, на глубину более трех тысяч метров, будет погружаться частная подводная лодка. Погружения будут проходить ежегодно с мая по сентябрь.

Стоимость билета на экскурсию составит 125 тыс. долларов. В пересчёте на российский рубль, это порядка 10 млн рублей.

По заверению бизнесмена, места на ближайшие погружения с мая по июль уже зарезервированы, передаёт РИА «Новости»

темы
бизнес
предприниматель
корабли
Титаник
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