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На Яндекс заведут дело из-за рекламы БАДов

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 13:52
1 мин
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Flickr

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила цифрового гиганта «Яндекс» в нарушении закона о рекламе. Проблемы возникли с маркировкой биологически активных добавок (БАД) в сервисе «Яндекс.Директ».

Как утверждает ведомство, проблемы возникли при распространении контекстной рекламы БАДа под названием «Тоносил». Подобная реклама предусматривает наличие предупреждения о том, что продукт не является лекарством, напоминает ФАС. Однако в рекламе «Тоносила» ничего подобного обнаружено не было.

Компании предписано устранить выявленные нарушения. Кроме того, ведомство позаботится о возбуждении дела об административном правонарушении.

темы
БАДы
ФАС
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