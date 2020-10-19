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Компания Nokia выбрана Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для строительства первой в истории сотовой связи на Луне. Об этом сообщает пресс-служба финской телекоммуникационной организациии.

«Мы сейчас строим первую в истории сотовую сеть на Луне. Надежные и мощные коммуникационные сети будут иметь ключевое значение для поддержания устойчивого присутствия человека на лунной поверхности. Создав первое на Луне высокопроизводительное беспроводное сетевое решение, Nokia Bell Labs вновь поднимает флаг новаторства, выходящего за рамки общепринятых границ», – рассказал главный технический директор Nokia и президент Nokia Bell Labs Маркус Уэлдон.

По его словам, инновации Nokia Bell Labs будут использованы для создания и развертывания первого ультракомпактного, маломощного сквозного LTE-решения на лунной поверхности в конце 2022 года. В этой миссии Nokia сотрудничает с Intuitive Machines, чтобы интегрировать новаторскую сеть в лунный спускаемый аппарат и доставить его на спутник Земли. Известно, что сеть будет самонастраиваться после развертывания и создания первой системы связи LTE на Луне.

В частности, сеть позволит обеспечить передачу информации, в том числе видео высокого разрешения, а также дистанционно управлять луноходами. CNN сообщает, что Bell Labs получит от NASA 14,1 миллиона доллара для работы над проектом.

Ранее в NASA предупредили о приближении к Земле двухсотметрового астероида.