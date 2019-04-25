В Москве с успехом прошла #ETDconf Зима

Два дня, 29 и 30 января, в выставочном центре Крокус Экспо проходила масштабная конференция для маркетологов и руководителей подразделений «Лиды и продажи с помощью MICE и Интернет».

Профессионалы по маркетингу и продажам поделились с посетителями своими знаниями, опытом, интересными кейсами. В течение двух дней более 20 спикеров детально рассказали о приемах и технологиях маркетинга - как стать лидером на своем рынке, используя комбинацию в продвижении через мероприятия и интернет.

За два дня конференцию посетили около 2 000 гостей - это представители как малого бизнеса, так и крупных компаний, работающие в самых разных сферах. Среди участников были маркетологи, pr-менеджеры, бренд-менеджеры, руководители отделов маркетинга, директора компаний, индивидуальные предприниматели. Независимо от рода деятельности, каждый участник почерпнул для своего бизнеса новые идеи и технологии продаж.

Масштабное мероприятие поддержало 72 партнера, среди них - представители московских и федеральных СМИ, университет интернет-профессий Нетология, сайт Rabota.ru, технопарк Санкт-Петербурга, инвестиционный холдинг Финам и другие.

Посетители конференции в первый же день начали активно делиться впечатлениями в соцсетях. «Было интересно, спикеры выдавали много полезной информации, теперь осталось внедрять по мере сил», «Познавательно, много новых фишечек», «Для бесплатного мероприятия очень много полезного контента», «Спасибо организаторам, двигаемся дальше» - теплые и позитивные слова о конференции стали появляться в соцсетях с первого же дня.

По отзывам посетителей, на мероприятии были представлены новые тенденции и приемы маркетинга, необычные тренды, которые уже показали свою эффективность за рубежом, но в российском бизнесе пока почти не используются. Теперь их применение позволит участникам #ETDconf быть впереди конкурентов.

Выступление Романа Кумара Виаса (Qmarketing, Qlean) было посвящено трендам в продвижении через социальные сети. Каждую соцсеть спикер рассмотрел отдельно и подробно рассказал обо всех нюансах работы с этим каналом продвижения. Яркое и эмоциональное выступление Романа привлекло столько слушателей, что они заняли не только все стулья, но и проходы между ближайшими стендами выставки.

Доклад Юлии Раковой (GetResponse) о приемах взрывного роста в бизнесе был настолько простым и полезным, что основные тезисы ее доклада сразу же можно воплощать в любой бизнес.

Маргарита Фомичева (XFACES) на примере большой конференции для HR-специалистов рассказала о применении геймификации, бесплатных вебинаров, цепочки писем и других инструментов для формирования лояльности будущих клиентов.

Марина Рыжко (Unisender) «зажгла» публику своей энергетикой и необычными яркими кейсами из практики, а рассказанные ею лайфхаки для работы e-mail маркетолога вызвали живой интерес у посетителей.

Несмотря на то, что оба дня конференция #ETDconf проходила до вечера, посетители не расходились до конца мероприятия. Даже после заключительных выступлений гости продолжали общаться со спикерами и задавать им вопросы. Активное общение, возможность задать вопросы экспертам, а главное - несомненная польза для собственного бизнеса - это те ценности мероприятия, которые отмечают благодарные посетители.