В Москве состоится разбор кейсов российских компаний

Пять лет назад мало кто рассматривал искусственный интеллект как бизнес-инструмент. Теперь же сервисов настолько много, что сложно понять, что реально работает и где польза для бизнеса.

9 апреля пройдёт четвертая AI Conference об искусственном интеллекте для бизнеса. В фокусе мероприятия — разбор кейсов российских компаний.

Рассказываем, зачем идти на конференцию, и какие знания получат владельцы, руководители, маркетологи, менеджеры и все, кто принимает решения в бизнесе.

1. Расширить свои возможности

Часто под ИИ имеют ввиду машинное обучение. Но это не единственная технология. На конференции рассматривают инструменты автоматизации бизнеса.

Спикеры разберут примеры применения новых и проверенных технологий, расскажут о нестандартных решениях и ситуациях, когда это даёт ощутимое конкурентное преимущество.

2. Увидеть, как искусственный интеллект применяют в России

Доклады — живой опыт людей из бизнеса, разработчиков и интеграторов, которые применяют технологии на практике. Будут цифры, факты и разбор ошибок. Это поможет не ошибаться и не тратить деньги на то, что не работает.

3. Познакомиться с алгоритмами и готовыми решениями

Спикеры покажут, как одни и те же задачи управления и маркетинга решать разными способами и с помощью разных сервисов. В докладах — о готовых к использованию продуктах.

Участники смогут расширить свой набор инструментов и выбрать подходящее по цене и функциям решение. Кроме докладов, в конференц-зале будет демозона со стендами.

4. Повторить у себя в компании

Конференция хороша тем, что позволяет обмениваться опытом. От бизнеса можно узнать о типичных ошибках и проверенных способах вернуть инвестиции. Знакомство с разработчиками и интеграторами позволит на месте найти подходящее программное решение.

5. Предложить свой продукт

Программа составлена так, что можно разобрать проверенные и готовые к использованию сервисы. Они просты в реализации и доступы как нестандартный, но эффективный бизнес-инструмент.

Желающие смогут предложить участникам свой продукт и профессиональные услуги.

Бонус. Мы открыли новый формат участия для тех, кто хочет получить знания и не переплачивать: посещение конференции + демозоны — за 10 тысяч рублей вместо 12 тысяч.

Введите промокод sale2k — получите скидку в 2 тысячи рублей. Действует до конца 4 апреля.



Зарегистрируйтесь на AI Conference, чтобы узнать, как использовать искусственный интеллект в своем бизнесе.