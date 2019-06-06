В Москве пройдет крупнейший форум эффективного менеджмента DreamTeam Forum
В Москве пройдет крупнейший форум эффективного менеджмента DreamTeam Forum

Спикеры поделятся секретами лидерства и эффективного менеджмента

Масштабное бизнес-мероприятие #DreamTeam Forum состоится в Москве 27 июня в «Цифровом деловом пространстве».

Встреча соберет 500 гостей, 25 спикеров. Топ-менеджеры крупнейших российских компаний, политики, великие тренеры национальных команд и представители творческой элиты расскажут, какие приемы и лайфхаки можно применить на практике.

В фокусе форума:

  • Команда и бизнес. Принимаем новые вызовы. Как обыграть рынок и конкурентов, используя свой лидерский потенциал и возможности команды?
  • Команда и власть. Строим надежную структуру. Какой стиль руководства выигрывает сегодня и какие приемы в управлении наиболее эффективны?
  • Команда и творчество. Генерируем инновации. Какие нюансы необходимо учитывать при управлении талантами?  Как удержать ценный кадр?
  • Команда, форс-мажоры и спорт. Преодолеваем экстремальные условия. Как сплотить людей в условиях стресса и «нечеловеческих» нагрузок?

Среди спикеров:

  • Александр Бречалов, глава Удмуртской республики
  • Мария Донских, управляющий директор, Dentsu Aegis Network Russia
  • Эдгард Запашный, генеральный директор, «Московский Большой государственный цирк»
  • Василь Лацанич, генеральный директор, «Вымпелком»
  • Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Disney в России, странах СНГ, Грузии и Монголии
  • Роман Петренко, управляющий директор, «Газпром-медиа развлекательное телевидение»
  • Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию
  • Геворк Саркисян, генеральный директор, «Иннова»
  • Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
  • Андрей Трубников, основатель Natura Siberica
  • Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист и государственный деятель
  • Александр Шульгин, генеральный директор, Ozon.ru
  • Давид Ян, генеральный директор, «ABBYY»

Учитесь у лучших! Вдохновляйтесь легендарными примерами!

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