В Москве пройдет крупнейший форум эффективного менеджмента DreamTeam Forum
Спикеры поделятся секретами лидерства и эффективного менеджмента
Масштабное бизнес-мероприятие #DreamTeam Forum состоится в Москве 27 июня в «Цифровом деловом пространстве».
Встреча соберет 500 гостей, 25 спикеров. Топ-менеджеры крупнейших российских компаний, политики, великие тренеры национальных команд и представители творческой элиты расскажут, какие приемы и лайфхаки можно применить на практике.
В фокусе форума:
- Команда и бизнес. Принимаем новые вызовы. Как обыграть рынок и конкурентов, используя свой лидерский потенциал и возможности команды?
- Команда и власть. Строим надежную структуру. Какой стиль руководства выигрывает сегодня и какие приемы в управлении наиболее эффективны?
- Команда и творчество. Генерируем инновации. Какие нюансы необходимо учитывать при управлении талантами? Как удержать ценный кадр?
- Команда, форс-мажоры и спорт. Преодолеваем экстремальные условия. Как сплотить людей в условиях стресса и «нечеловеческих» нагрузок?
Среди спикеров:
- Александр Бречалов, глава Удмуртской республики
- Мария Донских, управляющий директор, Dentsu Aegis Network Russia
- Эдгард Запашный, генеральный директор, «Московский Большой государственный цирк»
- Василь Лацанич, генеральный директор, «Вымпелком»
- Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Disney в России, странах СНГ, Грузии и Монголии
- Роман Петренко, управляющий директор, «Газпром-медиа развлекательное телевидение»
- Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию
- Геворк Саркисян, генеральный директор, «Иннова»
- Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
- Андрей Трубников, основатель Natura Siberica
- Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист и государственный деятель
- Александр Шульгин, генеральный директор, Ozon.ru
- Давид Ян, генеральный директор, «ABBYY»
Учитесь у лучших! Вдохновляйтесь легендарными примерами!
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