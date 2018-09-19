В Москве пройдет Третья ежегодная бизнес-конференция INTERCOM

В столице 11 октября пройдет деловая встреча, посвященная современным коммуникациям в мире бизнеса.

На встрече будет рассмотрена автоматизация бизнес-процессов за счет использования интеллектуального IVR и когнитивных помощников, управление вызовами, использование в работе видеоконференций и месседжинга.

«В 2016 году мы решили, что конференция — отличная площадка для общения людей, близких к технологиям, с людьми, которые используют эти технологии для создания приложений, сервисов или для развития бизнеса, — комментирует предстоящее мероприятие один из организаторов Алексей Айларов, CEO компании Voximplant. — Ориентируясь на опыт зарубежных коллег, мы стараемся не замыкаться на локальном рынке, приглашая на конференцию зарубежных спикеров».

Специальным гостем конференции станет Саймон Дадли — глава департамента продуктовой стратегии и продаж направления Video collaboration в Logitech: Саймон расскажет про видеоконференцсвязь и ответит на вопрос «почему после 25 лет неудач наконец-то все начинает работать», на стенде компании можно будет познакомиться с новой линейкой оборудования для видеосвязи.

Хедлайнерами бизнес-секции выступят спикеры из Google, Voximplant, Яндекс, Virgin Connect, Mail.Ru, ВКонтакте и Voxbone. Доклады-кейсы ожидаются от Андрея Савицкого — Руководителя направления «Общегородской контакт-центр» из Департамента информационных технологий города Москвы, Тараса Свиташева — Head of Customer Service GrowFood, Павла Макуха — Sales Product Manager SkyEng — спикеры расскажут, как запускался общегородской контакт-центр столицы, зачем сервису по доставке еды высокотехнологичный облачный контакт-центр и какой путь прошел SkyEng от Google Таблиц к автоматизированной платформе обработки лидов.

Техническую составляющую коммуникационных сервисов обсудят в зале с докладами, ориентированными на разработчиков. Хедлайнерами секции выступят спикеры из компаний Google, Voximplant и Angry Developers.

В этом году главными темами секции станут AI, NLP, ML и нейронные сети — спикеры расскажут, как научить роботов поддерживать разговор во время звонка, как правильно использовать NLP при создания диалоговых скриптов в текстовых и телефонных ботах и как, например, могут пригодиться нейронные сети в разработке определителя голосовой почты.

Организатор конференции — Voximplant — анонсирует обновления своей платформы, которая теперь позволяет создавать омниканальные контакт-центры, объединяющие практически все возможные каналы общения с клиентами: звонки, видеочаты и чаты с клиентами из мессенджеров и СМС.

Познакомиться с современными технологиями можно до начала мероприятия: организаторы конференции запускают конкурс, участникам которого предлагается отгадать пять ребусов, загаданных виртуальным консультантом.

Сайт конференции

Место проведения: Москва, пространство «Весна», ст. метро «Красносельская».

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