В Москве пройдет крупнейший Цифровой Форум
В Москве пройдет крупнейший Цифровой Форум

Мероприятие соберет экспертов цифровой экономики со всей страны

В столице 26 февраля пройдет Московский Цифровой Форум - крупнейшее мероприятие по теме цифровых сервисов для городов.

Издание «Русская планета» является информационным партнером Цифрового форума.

Он объединит более 5 тысяч участников: главы регионов и ведущие российские и международные эксперты по построению умных городов и сквозным электронным технологиям – Ai, BigData, BlockChain, FinTech, цифровая медицина, телекоммуникации – соберутся на одной площадке, чтобы обсудить будущее российских и мировых цифровых решений для управления городом.

Задача форума - обмен опытом интеграции цифровых решений между регионами РФ и презентации лучших отечественных разработок для их последующего внедрения в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».

Знаковым событием Форума станет объявление значений индекса «Цифровая Россия» за 2018 год.

Индекс составляется на основе 7 параметров, среди которых нормативное регулирование, кадры технологические заделы, социальные эффекты. Результаты индекса являются первым измерением состояния и динамики цифровизации в территориальном разрезе РФ.

Выставка «Банк цифровых решений для регионов», являющаяся неотъемлемой частью Форума, станет площадкой презентации лучших российских разработок по ключевым 25 цифровым супер-сервисам. Специально для участия в ней и личного знакомства с отечественными разработчиками ПО в столицу приедут CDO (Chief Digital Officer) – госслужащие, ответственные за цифровое развитие регионов.

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