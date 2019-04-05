В Москве прошло заседание Ассоциации «Равные права и равные возможности»
В Москве прошло заседание Ассоциации «Равные права и равные возможности»

Россия выступает за гендерное равенство в бизнесе

В Москве в пятизвездочной гостинице The Ritz—Carlton 5 апреля состоялось  заседание первой в России Ассоциации «Равные права и равные возможности».

Первая в России коммуникационная площадка создана для налаживания эффективного взаимодействия между коммерческими и некоммерческими компаниями, частными лицами, занимающимся развитием направления «Diversity & Inclusion» и гендерного равенства в России.

Открытие заседания началось с приветственного слова президента Ассоциации «D&I», основателя и генерального директора Форума, и Премии «Woman Who Matters» — Рудаковой Анны.

Организаторы и ведущие спикеры представили план мероприятий «D&I» на 2019 год, основной круг вопросов, ключевых попечителей, экспертов, основных партнеров.

Теги:
Места: Россия
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