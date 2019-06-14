В Москве прошло закрытое заседание Попечительского совета Ассоциации «Равные права и равные возможности»
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В Москве прошло закрытое заседание Попечительского совета Ассоциации «Равные права и равные возможности»

Встречу открыла Президент Ассоциации Анна Рудакова

11 июня в центре Москвы, в офисе Beluga Group, состоялось закрытое заседание Попечительского совета первой в России Ассоциации "Равные права и равные возможности".

Заседание открыла Президент Ассоциации Рудакова Анна: "В связи с последними событиями сейчас идет некая борьба за отстаивание прав и борьба за справедливость и за профессионализм. Сейчас то самое время, когда профессионализм выходит на первое место. И наша Ассоциация, отчасти, как раз о том, чтобы собрать самые сильные компании, которые смогут помочь нам объединиться в борьбе за то, чтобы изменить стереотипы и научить общество толерантности".

Стереотипы в современном обществе – это помеха или помощь построения коммуникаций. Исконно люди стремились к общению и объединению. Но с течением времени людей становилось всё больше, становилось всё больше информации о тех или иных представителях человеческой расы.



И казалось, что с каждым новым этапом люди узнавали друг о друге всё больше, но параллельно с этими историческими процессами происходил и ещё один. Это возникновение и создание стереотипов.

Среди попечителей на заседании присутствовали: CEO Google в России – Юлия Соловьева; Редакционный директор Forbes – Николай Усков; Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга "Дождь" – Наталья Синдеева; Директор департамента корпоративных программ МШУ Сколково – Марина Карбан; Альварез Марсал, Старший Советник – Владислав Мамулькин; Эксперт в области организации и проведения бизнес-тренингов – Марк Кукушкин; Партнер Spencer Stuart, Практики по работе с СД и СЕО, Глава Российского офиса – Ярослав Глазунов; Историк культуры, глава издательства "Новое литературное обозрение", соучредитель Фонда Михаила Прохорова – Ирина Прохорова.

Также в попечительский совет входят: Руководитель Департамента управления частным капиталом Sberbank Private Banking -  Евгения Тюрикова; Генеральный директор Компании Disney в России и СНГ – Марина Жигалова-Озкан; Вице-президент по маркетингу и коммуникациям Mastercard региона быстрорастущих рынков – Виктория Павлова; CEO Cartier Россия и СНГ – Янина Новицкая; Группа компаний Hearst Shkulev, издатель журналов Marie Claire, ELLE и «Домой. Интерьеры плюс идеи» - Наталья Шкулева.

Программа заседания была разделена на две части: стратегия Ассоциации;  Вклад и роль попечительского совета.

Анна Рудакова поделилась о предстоящих задачах, планах, мероприятиях, PR стратегии и о проделанной работе Ассоциации: "Главной задачей Ассоциации является содействие процессов формирования института. Нам очень важно стать системными и стать основной организацией в России по данному направлению. От Ассоциации запланировано три типа мероприятий: Стратегические совещания; Кросс-мероприятия по обмену опытом; Открытые мероприятия с привлечением партнеров, лекции на площадках, собственные мероприятия. Если мы сможем организовать совместные проекты с крупными компаниями, то наша команда, предоставит все ресурсы от спикеров до организации и готовы исполнить стратегические задачи".

Участники попечительского совета выделили основные темы и поделились интересами ролей каждого в Ассоциации.

Редакционный директор Forbes Николай Усков отметил свою важную роль в попечительском совете Ассоциации: "Работа с общественным мнением очень важна. Мы будем очень рады организовать интервью с интересным спикером, создать колонку с рассказом об интересных кейсах в данном направлении".

"Тема равных прав и инклюзии актуальна для меня всегда. Мы продолжим работать с Ассоциацией в этом направлении. Я готова встречаться с разными корпорациями и пояснять почему лояльность аудитории превышаются компанией" – прокомментировала свою роль в Ассоциации основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга "Дождь" – Наталья Синдеева.

Инклюзия предусматривает не ограничиваемое участие и свободу выбора человека с особыми потребностями меры, форм и способов во всех социальных процессах, на всех ступенях образования, в процессе досуга, на работе, в реализации различных социальных ролей и функций. В науке инклюзия рассматривает как форма совместной жизни обычных людей и людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, по отношению к участию в котором все члены общества имеют право свободного выбора и которое развивает общество. 

Выбор площадки для мероприятия — один из ключевых моментов при планировании событий. Директор департамента корпоративных программ МШУ Сколково Марина Карбан, отметила, что также готовы поддерживать под лозунгом Ассоциации и для иностранных спикеров предоставлять площадку. 

Представители Попечительского совета приводили много примеров важности соблюдения взвешенной политики исследования в области D & I.

CEO Google в России Юлия Соловьева поделилась на заседании, что готовы поддерживать Ассоциацию исследованиями и спикерами для наполнения стратегии.

Предоставление прозрачной и полезной информации об участниках рынка и совершаемых ими сделках является необходимым условием организованного и эффективного рынка. Это одна из наиболее важных предпосылок внедрения рыночной дисциплины. Рынки, предоставленные сами себе, не могут обеспечивать достаточный уровень раскрытия информации. Как правило, рынок уравновешивает предельные выгоды и предельные издержки раскрытия дополнительной информации, и конечный результат может вовсе не удовлетворять потребностям участников рынка.

"Внешняя среда очень часто подозрительно относится ко всему, что связано с финансовыми структурами. Мы сделаем прозрачность в ответ на эти вопросы и со своей стороны я готов помочь" – отметил Старший Советник Альварез Марсал Владислав Мамулькин.

Партнер Spencer Stuart, Практики по работе с СД и СЕО, Глава Российского офиса Ярослав Глазунов, в свою очередь пообещал интегрироваться в глобальную деятельность по данному направлению.

Российская модель социального партнерства тяготеет к принципам "Трипартизма", которые предполагают участие государственных органов в правоотношениях социального партнерства. Наряду с этим государство влияет на развитие соответствующих отношений в качестве носителя публичной власти.

"Это огромная социальная проблема, о которой государство должно позаботиться" - прокомментировала историк культуры, глава издательства "Новое литературное обозрение", соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова. В свою очередь Ирина пообещала также поддерживать Ассоциацию и быть независимым консультантом по участникам.

Ассоциация "Равные права и равные возможности" – это первая в России организация, для создания в России условий, в которых все люди имеют равные права и возможности самореализации в общественной и профессиональной деятельности вне зависимости от пола, возраста, физических и других особенностей.

Партнерами Ассоциации являются: Beluga Group, Фруктовые батончики RoliPoli, Смузи Balifornia Bar.

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