В Москве прошла конференция и выставка ПОТОК

В Москве 9-10 апреля в Adrenaline Stadium прошла конференция и выставка ПОТОК - о новейших трендах и приемах, инструментах и инновациях для маркетинга и бизнеса.

Инновации для маркетинга и бизнеса

Интересные кейсы и реальные примеры внедрения инноваций в маркетинге и бизнес-процессах привели основатели, руководители по инновациям и развитию, маркетологи таких компаний, как Pyrus, EORA, VR Concept, КРОК, СИБУР, X5 Retail Group, М.Видео, BAYER, Leroy Merlin, AstraZeneсa, ВТБ, Qmarketing, myTarget Mail.Ru Group, Sendpulse, Cinemood, Манго Телеком, Reffection, R-брокер, amoCRM, Antal, ARROUND, АБК, INSIDE, Zadarma, Blondinka.Ru, TOPGUN, GetResponse.

Огромная сцена и экран, яркий свет и мощный звук, особая энергетика рок-площадки Adrenaline Stadium добавляли спикерам и участникам настроения. «Хотелось взять рок-гитару или ударить по барабанам... Вы видели эту арену? Это же вообще бесподобно. Зажигать здесь нужно рок!» - отметил после своего выступления один из спикеров.

Яркие тезисы и кейсы спикеров воспринимались аплодисментами посетителей мероприятия и вдохновленными улыбками на их лицах. Их было около 2000 человек - на одной площадке собрались собственники бизнеса, маркетологи, интернет-маркетологи, hr-специалисты, директора по инновациям, маркетингу и развитию.

В первые же дни участники мероприятия начали делиться впечатлениями в социальных сетях:

- На конференции ПОТОК очень много топовых спикеров с множеством кейсов! Ну и локация отличная.

- На конференции были раскрыты новые фишки продвижения в Facebook и Instagram, кейсы применения digital-инструментов в США и других странах, спикеры рассказывали про опыт работы с чат-ботами и другими технологиями рынка.

- Хорошая организация. Приятная аудитория. Здесь есть такая интересная изюминка, неповторимый шик. Тема инновационных технологий актуальна как никогда раньше, потому что мы живем в эпоху революции в области искусственного интеллекта, машинного обучения, VR/AR.

- Очень полезной и насыщенной была конференция #potokconf. На некоторых докладах можно было приоткрыть завесу будущего.

- Однозначно есть инструменты, которые предстоит освоить и, как обычно, докрутить.

- Очень понравилась атмосфера. Понравился подбор спикеров, заявленные темы. Очень много говорили про инновации. Интересно, что получилось собрать программу с разных ракурсов: на одной площадке были все от гигантских корпораций до начинающих стартапов, оказалось что у нас много общего и все мы так или иначе объединены большим интересом к инновационным технологиям и их применению в маркетинге и бизнесе уже сейчас.

- Выступления были очень практическими, были все тренды. Хочется понимать, что можно использовать. Те примеры, которые приводились - бери и делай. Спасибо ПОТОКУ за эту возможность!

Все современные технологии и приемы в бизнесе, о которых рассказывали на конференции, не так сложны и далеки от простого бизнеса, как кажется на первый взгляд. О том, как все эти примеры и кейсы уже сегодня применяют разные компании, демонстрировали спикеры конференции со сцены, а инновационные, технологичные компании презентовали свои продукты посетителям в экспозоне.

WTF - What the future? Все технологии на одной площадке

На выставке экспоненты представили решения для автоматизации бизнеса, интернет-рекламы, коммуникаций с клиентами и сотрудниками, множество других решений:

- IT-решения и сервисы нового поколения на базе речевых технологий, в основе которых лежат сложные математические алгоритмы и искусственный интеллект

- Терминал управления доступом посредством распознавания лиц с применением алгоритмов нейронных сетей

- IP-телефонии и платформы для email-рассылки с использованием искусственного интеллекта, которые моделируют поведение пользователя

- Облачные коммуникационные инструменты, применимые для разных бизнес-задач: от внутрикорпоративных коммуникаций до контакт-центров

- Услуги по онлайн-трансляциям видео в Интернете, а также облачному хранению, обработке и распространению Интернет-видео и других форм контента

- Системы учета потенциальных клиентов и сделок, разработка сайтов и внедрение CRM

- Cистемы управления контекстной и таргетированной рекламой

- Автоматизированная система тестирований, реализуемых с помощью IVR-бота (без участия специалиста).

- VR платформы для масштабирования практического обучения

- Автосоздание персонализированного видеоконтента под десятки различных аудиторий на основе данных клиента. Платформа «сарафанного видео».

- Автономные компактные парково-дорожные и садовые LED фонари для установки в ограниченном пространстве

- Быстрый автономный робот для доставки малогабаритных грузов и еды

- Умные чат-боты для бизнеса

- Блокчейн-решение для децентрализации пропускной способности

- Видеоаналитика для торговых центров и общественного транспорта и других мест массового скопления людей

- Робот для управления работой магазина, который сам ставит задачи сотрудникам, контролирует время выполнения и собирает отчеты

- Агрегатор облачных услуг, интегрирующий ведущие решения в одной платформе, позволяющей в несколько кликов решить любые IT потребности компании

- Фотореалистичный виртуальный персонаж не отличимый от человека

- Продукт по WiFi-авторизации, на базе которого строится система связи wifi-аналитики, face ID и кассовых чеков.

Инновационные разработки привлекли немало посетителей к своим стендам. «Помимо новых идей и знаний, мы познакомились с подрядчиками, способными воплощать эти идеи в жизнь», - пишут в соцсетях посетители выставки.



