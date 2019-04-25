В Москве прошла конференция и выставка ПОТОК
В Москве прошла конференция и выставка ПОТОК

Все инновации для маркетинга и бизнеса на одной площадке

В Москве 9-10 апреля в Adrenaline Stadium прошла конференция и выставка ПОТОК - о новейших трендах и приемах, инструментах и инновациях для маркетинга и бизнеса.

Инновации для маркетинга и бизнеса

Интересные кейсы и реальные примеры внедрения инноваций в маркетинге и бизнес-процессах привели основатели, руководители по инновациям и развитию, маркетологи таких компаний, как Pyrus, EORA, VR Concept, КРОК, СИБУР, X5 Retail Group, М.Видео, BAYER, Leroy Merlin, AstraZeneсa, ВТБ, Qmarketing, myTarget Mail.Ru Group, Sendpulse, Cinemood, Манго Телеком, Reffection, R-брокер, amoCRM, Antal, ARROUND, АБК, INSIDE, Zadarma, Blondinka.Ru, TOPGUN, GetResponse.

Огромная сцена и экран, яркий свет и мощный звук, особая энергетика рок-площадки Adrenaline Stadium добавляли спикерам и участникам настроения. «Хотелось взять рок-гитару или ударить по барабанам... Вы видели эту арену? Это же вообще бесподобно. Зажигать здесь нужно рок!» - отметил после своего выступления один из спикеров.

Яркие тезисы и кейсы спикеров воспринимались аплодисментами посетителей мероприятия и вдохновленными улыбками на их лицах. Их было около 2000 человек - на одной площадке собрались собственники бизнеса, маркетологи, интернет-маркетологи, hr-специалисты, директора по инновациям, маркетингу и развитию.

В первые же дни участники мероприятия начали делиться впечатлениями в социальных сетях:

- На конференции ПОТОК очень много топовых спикеров с множеством кейсов! Ну и локация отличная.
- На конференции были раскрыты новые фишки продвижения в Facebook и Instagram, кейсы применения digital-инструментов в США и других странах, спикеры рассказывали про опыт работы с чат-ботами и другими технологиями рынка.
- Хорошая организация. Приятная аудитория. Здесь есть такая интересная изюминка, неповторимый шик. Тема инновационных технологий актуальна как никогда раньше, потому что мы живем в эпоху революции в области искусственного интеллекта, машинного обучения, VR/AR.
- Очень полезной и насыщенной была конференция #potokconf. На некоторых докладах можно было приоткрыть завесу будущего.
- Однозначно есть инструменты, которые предстоит освоить и, как обычно, докрутить.
- Очень понравилась атмосфера. Понравился подбор спикеров, заявленные темы. Очень много говорили про инновации. Интересно, что получилось собрать программу с разных ракурсов: на одной площадке были все от гигантских корпораций до начинающих стартапов, оказалось что у нас много общего и все мы так или иначе объединены большим интересом к инновационным технологиям и их применению в маркетинге и бизнесе уже сейчас.
- Выступления были очень практическими, были все тренды. Хочется понимать, что можно использовать. Те примеры, которые приводились - бери и делай. Спасибо ПОТОКУ за эту возможность!

Все современные технологии и приемы в бизнесе, о которых рассказывали на конференции, не так сложны и далеки от простого бизнеса, как кажется на первый взгляд. О том, как все эти примеры и кейсы уже сегодня применяют разные компании, демонстрировали спикеры конференции со сцены, а инновационные, технологичные компании презентовали свои продукты посетителям в экспозоне.

WTF - What the future? Все технологии на одной площадке

На выставке экспоненты представили решения для автоматизации бизнеса, интернет-рекламы, коммуникаций с клиентами и сотрудниками, множество других решений:

- IT-решения и сервисы нового поколения на базе речевых технологий, в основе которых лежат сложные математические алгоритмы и искусственный интеллект
- Терминал управления доступом посредством распознавания лиц с применением алгоритмов нейронных сетей
- IP-телефонии и платформы для email-рассылки с использованием искусственного интеллекта, которые моделируют поведение пользователя
- Облачные коммуникационные инструменты, применимые для разных бизнес-задач: от внутрикорпоративных коммуникаций до контакт-центров
- Услуги по онлайн-трансляциям видео в Интернете, а также облачному хранению, обработке и распространению Интернет-видео и других форм контента
- Системы учета потенциальных клиентов и сделок, разработка сайтов и внедрение CRM
- Cистемы управления контекстной и таргетированной рекламой
- Автоматизированная система тестирований, реализуемых с помощью IVR-бота (без участия специалиста).
- VR платформы для масштабирования практического обучения
- Автосоздание персонализированного видеоконтента под десятки различных аудиторий на основе данных клиента. Платформа «сарафанного видео».
- Автономные компактные парково-дорожные и садовые LED фонари для установки в ограниченном пространстве
- Быстрый автономный робот для доставки малогабаритных грузов и еды
- Умные чат-боты для бизнеса
- Блокчейн-решение для децентрализации пропускной способности
- Видеоаналитика для торговых центров и общественного транспорта и других мест массового скопления людей
- Робот для управления работой магазина, который сам ставит задачи сотрудникам, контролирует время выполнения и собирает отчеты
- Агрегатор облачных услуг, интегрирующий ведущие решения в одной платформе, позволяющей в несколько кликов решить любые IT потребности компании
- Фотореалистичный виртуальный персонаж не отличимый от человека
- Продукт по WiFi-авторизации, на базе которого строится система связи wifi-аналитики, face ID и кассовых чеков.

Инновационные разработки привлекли немало посетителей к своим стендам. «Помимо новых идей и знаний, мы познакомились с подрядчиками, способными воплощать эти идеи в жизнь», - пишут в соцсетях посетители выставки.


 

Теги:
Места: Россия
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос В Москве с успехом прошла #ETDconf Зима Далее в рубрике В Москве с успехом прошла #ETDconf ЗимаКонференция о том, как продвигать продукт, комбинируя мероприятия и интернет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО