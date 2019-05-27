Звёзды бизнеса, «Прорыв года» и концерт БИ-2

Московский предпринимательский форум прошёл 27 мая на ВТБ Арене и собрал тех, кто знает всё о бизнесе и тех, кто хочет знать о бизнесе всё.



Московская неделя предпринимательства - уникальное по своему масштабу событие, организованное Правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках Форума состоялась первая премия в области предпринимательства «Прорыв года». Церемония награждения победителей стала кульминацией первого дня Московской недели предпринимательства и форума «Трансформация-6».

Лучших предпринимателей выбирали в девяти номинациях: «Почетный стартап года», «Иностранный предприниматель года», «Экспортер года», «Социально ответственный бизнес года», «Возвращение года», «Франшиза года», «Мама — успешный предприниматель года», «Гран-при года» и «Молодой предприниматель года».

После торжественной церемонии награждения перед гостями выступила группа «Би-2».

О том, как это было - в фоторепортаже «Русской Планеты».