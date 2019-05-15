Московская неделя предпринимательства

Московский предпринимательский форум 27 мая даст старт второй Московской неделе предпринимательства.

Ожидается, что форум станет одним из самых масштабных событий недели. Он соберет на одной площадке более 22 000 участников, а также 150 российских и международных спикеров, среди которых известные ученые и предприниматели, журналисты, общественные деятели и деятели культуры.

Деловая программа форума в этом году будет разделена на 7 тематических треков, раскрывающих основные аспекты развития малого и среднего предпринимательства в столице. Важно отметить, что в этом году темы треков и состав спикеров определили сами московские предприниматели.

Трек «Будущее» будет посвящен развитию молодежного предпринимательства, цифровизации бизнеса и нестандартным способам привлечения клиентов. В рамках сессии также пройдет ток-шоу «Давай поженимся или борьба за клиента», где банки будут презентовать самые последние разработки и сервисы для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Сразу несколько актуальных тем поднимут спикеры трека «Общество»: бизнес самозанятых, нишевые бизнесы, а также социальное предпринимательство.

На серии воркшопов «Простые вещи?» предприниматели смогут получить пошаговый план открытия кофейни, точки общепита, салона красоты, ногтевого сервиса или барбершопа.

Значимым блоком программы станет трек «Популяризация предпринимательства», подготовленный при участии общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Участники сессий обсудят темы имиджа предпринимателя и влияние предпринимателей на развитие культуры.

Вопросы контрольно-надзорной деятельности, прав потребителей и предпринимателей будут обсуждаться в форматах ток-шоу и public talks в треке «Бизнес под защитой».

Блок «Тренды» будет посвящен темам повторного потребления и рынку детских товаров и услуг.

В рамках отдельной презентации «Федеральная корпорация по развитию МСП» представит участникам форума бизнес-навигатор, призванный облегчить предпринимателям участие в закупках.

Впервые в программе форума будет представлен большой образовательный трек «Трансформация-6». Это бизнес-интенсив для развития предпринимательских компетенций: презентации в формате TED, реальные кейсы и рекомендации от успешных предпринимателей.

Ведущие бизнесмены столицы в этом году не только примут участие в тематических сессиях, но и будут курировать целые блоки деловой программы, формируя, таким образом, повестку мероприятия и поднимая вопросы развития московского бизнеса в целом.

Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок», выступит куратором блока «Накормить всех» - в воркшопе на тему развития ресторанного бизнеса примут участие основатель Burger Heroes Игорь Подстрешный, генеральный директор Black Star Foods Юрий Левитас и другие участники кулинарной жизни столицы, они обсудят текущие тренды рынка и актуальные запросы москвичей.

Александр Ларьяновский, основатель школы английского языка Skyeng, принимает участие в разработке программы блока «Самозанятые». С экспертным мнением в рамках этой встречи выступят заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Попов и руководитель продукта для самозанятых водителей «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

Воркшоп «Кофейный бизнес» соберет на одной сцене ведущих игроков рынка кофеен в столице. Обсуждение тенденций развития отрасли состоится при участии сооснователя кооператива «Черный» Артема Темирова, генерального директора Cofix Russia Александра Мехришвили и владельца сети кофеен Coffe Bean Джерри Рудитсера.

В блоке «Мужчины в женском бизнесе» проблемы и перспективы индустрии красоты обсудят Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор сети парикмахерских Top Gun, владелец имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов и Антон Дерконс, СЕО консультант УК «Пальчики».

Важной темой в рамках форума станет развитие социально ответственного бизнеса. Со своими бизнес-кейсами выступят Дарья Алексеева, генеральный директор Charity Shop, Любовь Ермолаева, основательница проекта BuySocial, а также участник благотворительной организации Charity: Water и сооснователь #Followmeto Наталья Османн.

Форум откроется деловым завтраком «Ингредиенты для успешного бизнеса», на котором кураторы ключевых блоков программы обсудят необходимые составляющие успешного предприятия с руководителем Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексеем Фурсиным. В качестве модератора дискуссии выступит Руслан Раджапов, CEO сети ресторанов Correas/Elementaree.

Всего в рамках программы Московского предпринимательского форума ожидается более 16 тематических сессий, круглых столов и воркшопов с участием более 60 спикеров, среди которых основатель Geek Picnic Николай Горелый, генеральный директор «Лего Россия» Могенс Лаурсен, генеральный директор CarPrice Денис Долматов, основатель «Мосигры» Дмитрий Кибкало, основатель Wild Wild Влад Минин, основатель системы развития человека ИСТОЧНИК Кирилл Любин и другие. Участников ждет обширная программа мастер-классов и другие активности, направленные на формирование у посетителей предпринимательских компетенций, знакомство с единомышленниками и нетворкинг. Параллельно с основной деловой программой на форуме в течение всего дня будут работать менторская гостиная, цифровая биржа деловых контактов, площадка «Открытая Москва», где пройдут встречи предпринимателей с руководителями департаментов столицы.