Молодое искусство – возраст известности

28 мая в InArt Gallery прошла дискуссия на тему «Возраст известности. Искусство – дело молодых?».

На дискуссии обсуждали самые актуальные вопросы об искусстве социального формата:

- Сергей Катран, Современный Российский художник. Практикует изобретение сложных технических объектов, инсталляций, работает с видеоизображением, звуком, словом. Сфера интересов: эксперимент, границы искусства, поиск «вечного актуального», «искусство случайного», искусство и наука.

- Марина Звягинцева, Куратор и художник. Дважды номинант Премии Кандинского, номинант Премии АРИХИWOOD, член Творческого союза Художников России, член Московского Союза Художников.

- Роман Мокров, Обладатель специальной премии Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация», номинант премии Кандинского, «Молодой художник. Проект года», лауреат премии Сергея Курёхина, «Лучший медиа-объект».

- Анна Рудакова, Президент Ассоциации «Равные права и равные возможности»;

- Софья Троценко, коллекционер, основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», советник Министра культуры РФ, директор Школы дизайна ИОН РАНХиГС при Президенте РФ.

Модератором была основатель портала о современном российском искусстве InArt. Галерист, куратор – Ксения Подойницына.

Дискуссия прошла в рамках совместного проекта в области «Diversity & Inclusion» при содействии:

- InArt - онлайн платформы о современном российском искусстве.

Проект был создан Ксенией Подойницыной в 2016 году, чтобы помочь сориентироваться на рынке современного искусства; понять, кто считается современным художником; сколько стоят работы и почему; как меняется цена на работы; каков объём рынка, и от чего зависит его развитие.

- Ассоциации «Равные права и равные возможности», первой в России коммуникационной площадкой для коммерческих, некоммерческих организаций и лиц, имеющих направление на устранение трудовой и социальной дискриминации лиц на основании их пола, возраста, расы или религии.

Партнерами дискуссии выступили: компания по производству сыров «White Cheese from Zhukovka» и Орехово-фруктовые снеки Bite.