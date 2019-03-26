Мимо кассы. Мимо цели
Мимо кассы. Мимо цели

В каких случаях факторинговые компании отказывают бизнесу в финансировании

Банки редко кредитуют малый бизнес, и предприниматели ищут альтернативные варианты. Часто они получают финансирование от факторинговых компаний под эквайринговую выручку. О том, как последние проверяют «заемщиков» и так ли уж всем дают деньги - «Русской планете» рассказал основатель и управляющий партнер компании Fresh Capital Владислав Сокровищук.

Прозрачно или никак

Факторинговые компании крайне лояльны к заемщикам. Небольшой стартап, сезонный бизнес, узкоспециализированное предложение для рынка – практически для любого игрока может быть разработана система финансирования. Но бизнес должен быть абсолютно легальным.

«Черная бухгалтерия», нарушение правил торговли, Трудового кодекса – все это может стать причиной отказа факторинговой компании от сотрудничества.

То есть, малый бизнес, например, небольшой магазин формата «у дома», работающий с соблюдением всех требований, финансирование получит, а его прямой конкурент, продающий по ночам алкоголь без чека, – нет

Факторинговые компании не хотят вникать в чужие хитрости, им не нужны возможные проблемы. Безопасность – прежде всего. Поэтому к потенциальному заемщику обязательно приедет «тайный покупатель», сотрудник факторинговой компании, который проверит и внешний вид заведения, и уровень работы с клиентом, и наполнение товарного ряда (если речь идет о торговой точке), и выданные ему чеки. Если легальность и жизнеспособность бизнеса вызовет сомнения, то финансирования не будет.

Давайте начистоту

Прежде чем заключить договор о финансировании, представители факторинговой компании просят у потенциального заемщика выписку с расчетного счета за последние 12 месяцев. В отдельных случаях заимодавца может удовлетворить справка и за три месяца. Но вот отказ от предоставления этого документа станет для сотрудничества стоп-сигналом.

Как правило, выписку с расчетного счета заемщик не хочет показывать в двух случаях. Первый – это привычка бизнесменов «старой школы» скрывать все данные о своем бизнесе. Это скорее психологическая сложность собственника, который начинал в «лихие 90-е» и до сих пор везде видит подвох. Если такому бизнесмену хватит мудрости пересмотреть свою позицию и дать необходимую информацию, проблем с выдачей кредита не будет.

Второй случай – когда бизнесу, в самом деле, есть, что скрывать. Выписка с расчетного счета показывает реальное состояние дел. Из нее видны не только обороты компании, но и ее отношения с контрагентами. Факторинговые компании практикуют принцип KYC (знай своего клиента) и прежде чем принимать решение о выдаче средств, проверяют благонадежность заемщика.

Долги перед контрагентами, например, могут насторожить факторинговую компанию. А вот очевидная сезонность бизнеса вряд ли станет препятствием к получению финансирования, хотя, формируя кредитное предложения, заимодатель, конечно, учтет и эти свои риски.

Кассовые хитрости

Причиной отказа от финансирования или продления сотрудничества могут стать махинации с кассовыми чеками. Например, если часть платежей проводится мимо кассы. Подобными «трюками» иногда грешат кафе и рестораны – в часы «пик» некоторые оплаты совершаются без выдачи чека. Присланный факторинговый компанией «тайный покупатель» увидит такие методы ведения бизнеса и сделка по финансированию не состоится.

Бывает, что в заведении несколько касс, и все они используют эквайринговое оборудование разных банков

Соответственно, в компании есть несколько расчетных счетов. С одной стороны, все легально и бизнес имеет на это право (например, у бизнеса два собственника и им удобно работать под одним брендом, с одним юридическим лицом, но с разными счетами). С другой стороны, это может сигнализировать о том, что предприниматель уже ведет расчеты по эквайринговой выручке и не факт, что сможет платить по счетам. В этом случае представители факторинговой компании после проведения детального анализа, скорее всего, предложат какое-то индивидуальное решение и договорятся с заемщиком о минимальной сумме, которую он должен будет проводить через кассу, привязанную к выбранному расчетному счету.

Не нужен нам берег турецкий

Прежде чем заключить договор о финансировании, служба безопасности проверит собственника бизнеса. Стоп-сигналом точно будет его нелегальное пребывание на территории России. Иностранные граждане и особенно выходцы из стран СНГ должны также иметь документы, подтверждающие право на ведение предпринимательской деятельности в России. С такими клиентами, как, впрочем, и с международными бизнесами, факторинговые компании готовы работать только при условии, что собственник бизнеса, который обращается за финансированием, находится в России легально.

Как и его компания – она должна быть по всем правилам зарегистрирована в России.

Даже если головной офис находится в другой стране, у российского представительства должен быть свой расчетный счет в российском банке

До 85% клиентов факторинговых компаний составляют «отказники» - компании, которым банки не выдали кредит. Чаще все это представители мелкой продуктовой розницы - 40% , кофейни и рестораны - 30%, медицинские центры, аптеки, автосервисы и не продуктовые магазины. Цифры говорят о том, что и эти предприниматели могут найти средства для развития, но бизнес должен быть честным.

Владислав Сокровищук – основатель и управляющий партнер компании Fresh Capital. Выпускник экономического факультета МЭСИ. Имеет опыт работы в эквайринге в крупнейших банках страны. Начиная с 2011 года, развивал собственный бизнес-проект – создание и запуск международной процессинговой компании. Проект успешно работает с большим количеством банков-эквайеров по всему миру и сегодня.

Теги:
Места: Россия
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