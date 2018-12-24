Микрозаймы стали частью развития малого бизнеса в РФ

Микрокредитная компания «Ваш инвестор» отмечает растущий спрос на микрозаймы среди представителей малого бизнеса.

Всё больше предпринимателей обращают внимание на возможность быстрого получения денег под залог имущества, как на альтернативу банковским кредитам, получение которых зачастую занимает продолжительное время.

Этот тип финансирования популярен прежде всего потому, что позволяет получить достаточно крупную сумму денег в режиме «здесь и сейчас», не собирая множество справок и документов, не предоставляя финансовую отчетность компании, не подтверждая свои доходы, не привлекая поручителей, как обычно происходит в случае кредитования через банк. Кроме того, кредитная история заемщика не имеет большого значения, и если она ранее была испорчена, то это никак не отразится на решении о выдаче займа.

От момента подачи заявки до получения денег на руки проходит в среднем 30 минут – и это неоспоримое преимущество для малого бизнеса, который в решении своих повседневных задач должен быть мобильным, гибким и поэтому предпочитает сотрудничество с такими же гибкими и оперативными структурами. И даже несмотря на то, что ставки по таким займам выше, чем банковские. У малых предприятий достаточно высокая маржинальность и оборачиваемость денег, поэтому, что интересно, они на заёмных деньгах даже зарабатывают.

В числе заемщиков – владельцы малого бизнеса сферы строительства, торговли, ремонта, транспортных перевозок и других отраслей. Многие из них обращаются за займами, чтобы покрыть кассовые разрывы, и такие потребности максимально возрастают как раз к концу года, когда увеличиваются обязательства перед контрагентами. В целом условия, когда малому бизнесу могут срочно потребоваться деньги, могут быть самыми разными. Среди наших клиентов есть даже те, кто оформлял заём на открытие бизнеса. Предприниматели не обязаны подтверждать целевое расходование займа, что тоже является плюсом этого способа финансирования.

Еще одно преимущество займов в том, что предприниматели уверены, что в микрокредитной компании они точно получат срочно требующиеся им для реализации бизнес-задач финансы, а не потратят время на оформление кредита в банке впустую с вероятностью получить отказ после рассмотрения заявки. К примеру, в компании «Ваш инвестор» одобрение получают 92% заявок на займы. Причинами для отказов в основном становится то, что имущество уже находится в залоге или на него наложено какое-либо обременение. Из числа тех, кто однажды обращался за займом, более 55% становятся постоянными клиентами компании, что говорит о доверии со стороны заемщиков.

Сумма займа, предоставляемого компанией «Ваш инвестор» представителям бизнеса, может составлять до 3 млн рублей и зависит от оценочной стоимости закладываемого имущества. В залог принимаются автомобили, недвижимость, спецтехника и даже статусные часы. В случае с залогом автомобиля есть два варианта – с оставлением авто в пользовании заемщика (под залог ПТС) или с постановкой авто на охраняемую стоянку (в этом случае сумма предоставляемого займа выше – до 86% от оценочной стоимости автомобиля).

Что касается условий займа, то есть различные тарифы, в том числе со льготным периодом, который позволяет получить отсрочку по оплате очередного платежа, если заемщик из-за каких-либо личных обстоятельств не успевает внести его вовремя. Кроме того, при отсутствии возможности выплат тела займа, предприниматель может оплачивать ежемесячно только проценты, пока у него не появятся средства для погашения основной части займа.

К имуществу предъявляются минимальные требования. Транспортные средства – это технически исправные отечественные или иностранные автомобили или спецтехника, растаможенные, не находящиеся под арестом, в залоге или под другими обременениями, без ограничения по производителям и году выпуска. Заемщик должен быть совершеннолетним и владеть правом собственности на транспортное средство.

Под залог недвижимости можно получить заём на сумму до 50% от стоимости объекта – квартиры, дома, коммерческой недвижимости, не обременённых залоговыми обязательствами. Возраст заемщика в данном случае должен составлять от 30 до 60 лет. Если собственников несколько, то все они будут выступать созаемщиками. Срок займа – от одного года с возможностью пролонгации. Заемщик ничем не рискует – недвижимость остается в его собственности. Единственное ограничение в данном случае – это запрет на продажу или дарение имущества до полной выплаты займа.

Получить заём под залог просто: сразу обратиться в офис для оформления займа, либо предварительно подать онлайн-заявку через сайт компании или по телефону, а затем приехать в офис для подписания договора и получения наличных.

В целом, доверие к отрасли микрозаймов, в том числе и в бизнес-среде, пока находится на низком уровне и связано это в первую очередь с недостаточным уровнем информированности предпринимателей о принципах деятельности микрокредитных компаний. Проверить легитимность работы того или иного игрока рынка просто: организация должна быть включена в государственный реестр МФО Центробанка Российской Федерации. Компания «Ваш инвестор» в этот реестр входит и имеет соответствующее свидетельство.

Важно, чтобы договор, заключаемый между компанией и заёмщиком, был абсолютно понятным и прозрачным, были прописаны сценарии разрешения проблем в случае возникновения затруднений с выплатой долга. Если компания придерживается этих принципов, то поводов для беспокойства за собственное имущество у предпринимателя не будет. Политика компании «Ваш инвестор» в этом плане такова, что мы всегда открыты для диалога, готовы идти навстречу, мы не пользуемся услугами коллекторов и не ставим своей целью забрать собственность заемщика, мы берем его в залог только лишь для обеспечения гарантий возврата долга, чтобы минимизировать свои риски.

Автор: Антон Аксенов, директор по развитию ООО МКК «Ваш инвестор».

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