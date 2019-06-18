MarketSpace: Gem4me разместил в NASDAQ бонды инновационного проекта
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MarketSpace: Gem4me разместил в NASDAQ бонды инновационного проекта

Новый игрок на рынке мессенджеров открыл уникальный проект

Новый игрок на рынке мессенджеров Gem4me предлагает операторам фондовой биржи NASDAQ инвестировать в уникальный проект – маркетплейс MarketSpace.

Международная группа компаний Gem4me Group of Companies – владелец и разработчик многофункционального мобильного приложения Gem4me – объявила о размещении в Балтийском отделении фондовой биржи NASDAQ облигаций нового концепта – маркетплейса MarketSpace. Тем самым группа намерена привлечь в инновационный проект институциональных инвесторов, уверены эксперты.

Целью авторов MarketSpace является создание масштабной торгово-финансовой платформы, одинаково удобной для работы глобальных торговых и сервисных компаний, а также малых операторов, включая индивидуальных предпринимателей, с ограниченным количеством предложений (товаров, услуг). Новая площадка будет работать в комбинированном формате «маркетплейс + мессенджер». Это решение оценивается профильными специалистами как прорывное, не имеющее аналогов на рынке мобильных приложений.

Для реализации программы MarketSpace группа Gem4me Group of Companies открыла отдельное подразделение – компанию Market Space Solutions OÜ, выпустившую в Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) конвертируемые бонды. Номинальная стоимость одного бонда – €1 000. Первый транш вышел в объеме 500 облигаций общей стоимостью €500 000. Эмиссия облигаций не в долларах США, а в евровалюте объясняется тем, что бонды размещаются в финансовой зоне ЕС.

Gem4me Group of Companies – европейская группа компаний, развивающая проект Gem4me с 2016 года. Инновационный маркетплейс MarketSpace группа разрабатывает на базе Gem4me с 2018 года. В настоящее время мессенджер доступен пользователям в онлайн-магазинах приложений AppStore, Google Play и на Desktop (при наличии мобильной версии). Gem4me работает в операционных системах Android и iOS.

Nasdaq CSD SE – европейское отделение американской фондовой биржи NASDAQ, региональный центральный депозитарий ценных бумаг в Эстонии, Латвии и Литве. Организация предоставляет участникам рынка Балтии торговую инфраструктуру, внутри которой оказывает спектр услуг в сфере покупки-продажи ценных бумаг и прочих активов.

Выступая одним из фундаментальных элементов балтийского финансового рынка, CSD SE работает по протоколам головной компании – американской группы NASDAQ Group. Деятельность Nasdaq CSD SE регламентируется European CSDR – Положениями о центральных депозитариях ценных бумаг и контролируется соответствующими регулирующими структурами Эстонии, Латвии и Литвы.

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Места: Россия
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