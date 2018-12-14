Малый бизнес-2019: С чем встретим и как проведём
Малый бизнес-2019: С чем встретим и как проведём

К чему готовиться малому бизнесу в России после Нового года?

С 1 января 2019 года вступает в силу целый ряд законов, которые серьёзно повлияют на малый бизнес. Одни нововведения облегчат жизнь бизнесменам, а вот другим предприниматели не очень обрадуются. Рассказываем, к чему готовиться.

НДС повысится с 18% до 20%

Новость о повышении базовой ставки НДС на два процента не на шутку взбудоражила общество. Эксперты прогнозируют рост цен и снижение уровня покупательской способности, что не лучшим образом скажется на бизнесе. Даже если договоры были оплачены в 2018 году, а отгрузка товаров или услуги произойдут в 2019-м, нужно будет сделать перерасчёт.

Повышение НДС не коснётся ряда товаров – 10%, как и было, для детских товаров, игрушек, питания для малышей, книг и лекарств, и 0% для услуг международных перевозок.

Но есть и хорошие новости: те, кто ведут бизнес по упрощённой системе налогообложения или по патентной системе, а также платят единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и производители сельскохозяйственной продукции, НДС не платят – за исключением случаев ввоза в РФ товаров, подлежащих налогообложению.

Регистрация ООО и ИП через интернет

С 1 января 2019 года можно будет зарегистрировать ИП или ООО через сайт nalog.ru, притом абсолютно бесплатно. Освобождаются от оплаты также ликвидации компаний (кроме случаев банкротства). При очной подаче документов по-прежнему нужно будет  оплатить госпошлину.

Отмена льгот для УСН и ЕНВД

С Нового года те, кто работают «по упрощёнке», лишаются льгот на уплату страховых взносов и будут платить 30% вместо льготных 20%. Пониженную ставку оставили лишь для некоммерческих организаций и благотворительных фондов, работающих по упрощённой системе налогообложения.

Расширен перечень компаний, которые могут работать по УСН

Всё больше небольших компаний подумывают о переходе на «упрощёнку». С Нового года правила применения УСН изменятся: годовые лимиты по доходам и основным средствам повышаются в два раза. Но для этого в любом случае необходимо, чтобы за 2018 год, с января до сентября, доходы компании не превышали 112,5 млн рублей. При этом численность сотрудников компании не должна превышать 100 человек, и у неё не может быть филиалов.

Повысятся социальные взносы

С 1 января 2019 года повышается предельная величина базы для страховых взносов - в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования. При этом сами тарифы расчёта не изменятся. Также с 1 января будет повышен минимальный размер оплаты труда. Для работников, это, разумеется, хорошая новость: больше оплата за больничные листы, повысится пособие по беременности и родам. Но работодателям необходимо учитывать в планировании бюджета возросшую финансовую нагрузку.

Отмена налога на движимое имущество

Ранее бизнес платил налог за движимое имущество по ставке 1,1%. Теперь его отменят, что хорошо. Малый бизнес будет платить налоги только за недвижимость. К движимому имуществу относят транспорт, станки и оборудование, а также иное имущество. Но оно должно быть не старше 3 лет, либо относиться к инновационному оборудованию.

Онлайн-кассы – обязательны

С января все организации, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе работающих по ЕНВД или на патенте и ИП без работников, должны будут перейти на онлайн-кассы. Те, кто уже приобрёл ее, должны будут обновить прошивку, чтобы НДС исчислялся уже по новой ставке в 20%.

С одной стороны, такие кассы удобны: они маленькие, лёгкие, через такую кассу покупателям очень удобно расплачиваться банковской картой. Да и для отчётности перед налоговой службой удобнее: они сами всё видят и вмешиваются, только если заметят нарушения.

С другой стороны, для совсем уж малого бизнеса такие кассы могут оказаться недешевым удовольствием. Стоимость фискального регистратора – около 18 тысяч рублей, к нему понадобится программное обеспечение – добавляем ещё 10 тысяч. Обслуживание терминала через интернет – около 3-4 тысяч рублей в год.

Но есть и хорошая новость: индивидуальные предприниматели могут списать часть расходов на покупку онлайн-кассы, 18000 за каждую: сумму вычтут из налога.

Если вам показалось, что хороших изменений столько же, сколько и не самых приятных – это не совсем так. На деле, негативных изменений всё же больше: это и спецоценка рабочих мест, и увеличение отчётности для работодателей, и пресловутый налог на самозанятых… Так что, увы, бизнесу в России, особенно малому, по-прежнему будет нелегко.

Теги:
Места: Россия
Организации: Правительство
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