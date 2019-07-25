Малый бизнес потеряли

Сбербанк представил результаты исследования количества малых и средних предпринимателей в России. Проанализировав данные платёжных систем по всей стране, Сбербанк подсчитал, что всего на ниве МСП в России трудится около 18,3 миллиона россиян. И это почти на миллион человек меньше, чем годом ранее, по данным правительства. Куда пропали бизнесмены и почему чиновники так озаботились их поиском?

Сектор МСП в настоящий момент обеспечивает 25,6% рабочих мест в стране, пишет РБК, ознакомившийся с результатами исследования Сбербанка. При этом более половины всех трудящихся в малом и среднем бизнесе сконцентрированы в десяти регионах.

Самая высокая занятость в нише малого и среднего предпринимательства ожидаемо зафиксирована в сфере торговли. Около 15% - обрабатывающие производства, ещё около 10% - строительная сфера. А в госуправлении, социальном обеспечении и образовании доля МСП составляет менее 1%.

Сбербанк не учитывал в своём исследовании территорию Крыма, поскольку отделений и банкоматов Сбербанка на полуострове попросту нет. Однако, по оценкам экспертов, миллион предпринимателей там вряд ли мог спрятаться. Например, по данным «Раэкс аналитики», в сфере МСП в Крыму навряд ли занято больше 130 тысяч человек.

Однако чиновникам поставлена задача повысить количество малых и средних предпринимателей в стране до 25 миллионов к 2024 году, то есть почти на треть. А за последний год доля занятых в МСП, если сравнить данные исследования Сбербанка с отчётами правительства, уменьшилась на 1 миллион человек.

Исследование Сбербанка охватывает не просто зарегистрированные, а реально действующие компании, прокомментировал «Русской Планете» результаты исследования Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Активность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей эксперты определили по данным о движении средств по счетам.

По мнению Сигала, малый и средний бизнес страдает из-за слабеющего внутреннего спроса, обусловленного падением реальных располагаемых доходов населения.

Низкая занятость в секторе малого и среднего предпринимательства — это результат ухудшения делового климата в стране, и проблему невозможно решить при помощи указа, постановления или даже прямых адресных мер господдержки.

Непростой деловой климат в стране вынудил многих предпринимателей и вовсе закрыть свои компании. Так, по данным FinExpertiza с опорой на статистику Росстата, в 2018 году количество закрывшихся предприятий превысило количество открывшихся в 2,14 раза. Рекордсменом по количеству закрывшихся фирм стала Калининградская область – невзирая на то, что в регионе действует особый экономический режим с кучей налоговых льгот для предпринимателей.

Большинство мероприятий, предусмотренных в нацпроекте, направлены на популяризацию, консультирование и обучение субъектов МСП, а бизнесу нужны в первую очередь оптимизация налоговой нагрузки, стабильный доступ к кредитованию, справедливые тарифы, добавляет Сигал. Кроме того, необходима ликвидация избыточных требований со стороны контрольно-надзорных органов.

Если эти меры по развитию малого и среднего бизнеса не будут осуществлены, то на достижение целевых показателей рассчитывать не приходится.

Данные, представленные Сбербанком, отличаются от данных правительства по той причине, что специалисты Сбербанка во время исследования анализировали движение средств по счетам реально действующих компаний, которые вели бизнес на территории России, рассказал «Русской Планете» Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал».

Сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса связано со сложной экономической ситуацией в стране и сокращением заказов. Спрос населения на отдельные товары и услуги резко падает вместе с доходом населения, в то время, как у предпринимателей нет возможности оптимизировать расходы и минимизировать удар по бизнесу, амортизируя ситуацию

- считает эксперт.

Пока что чиновники намерены повысить KPI по исполнению майских указов следующими способами: чаще обновлять реестр МСП, сохранить льготы для МСП на переходный период, если компании выросли в размерах и потеряли право на господдержку, а также включить в реестр самозанятых. Планируется, что к 2024 году таких людей станет около 2,4 млн человек, в то время как на данный момент количество зарегистрированных в России самозанятых составляет всего около 100 тысяч. По мнению Хохрина, сами предприниматели настаивают на необходимости снижения налоговой нагрузки и более лояльном отношении контролирующих органов.

Кроме того, угрозу развитию предпринимательства в России представляет уголовное давление, считают в аппарате бизнес-омбудсмена РФ.

«К сожалению, это уголовное давление на бизнес остается очень серьезной частью нашей работы. Мы подвели итоги нашей деятельности в этом направлении, и надо сказать, что больше 30% - это обращения, связанные именно с уголовным преследованием», - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.