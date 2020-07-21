«Магнит» открыл несколько пробных магазинов сниженных цен

Бизнес

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Ретейлер «Магнит» открыл три пилотных магазина сниженных цен под брендом «Моя цена». Основные отличия от магазинов «у дома» заключаются в том, что точки расположены не в непосредственной близости к многоэтажкам и работают с очень сжатым ассортиментом, а формат, ориентированный на максимально низкие цены, предполагает, что товары разместят на полках прямо в коробках.

Об этом рассказал президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Для пилотов переформатировали магазины в Самаре, Камышине и поселке Старая Кулатка. Эти точки подходят под формат новых дискаунтеров - они занимают площадь до 300 квадратных метров и имеют ассортимент около 2 тысяч позиций.

В сети «Моя цена» будут продавать овощи, фрукты, молочные товары, детское питание, напитки, кондитерские изделия, бытовую химию и другое.

Дюннинг не исключил открытие еще трех-четырех точек в ближайшее время. Чтобы понять отклик потребителей, магазины будут тестировать несколько месяцев, пишет РБК.

Главный конкурент «Магнита» - ретейл X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Он также планировал протестировать формат дискаунтера.

Ранее «Магнит» прекратил импорт китайских продуктов из-за коронавируса.