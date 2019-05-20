Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования

30 мая с 10:00 в «Deworkacy Полянка» состоится глобальное событие в сфере образования — Конференция «Эффективное образование будущего».

Цель конференции – обсуждение актуальных тем развития партнерства в области образования, обмен опытом и успешными практиками.

Что Вас ждёт на конференции?

В рамках конференции пройдет дискуссия Ассоциации «Равные права и равные возможности» с участием представителей компаний Google, KFC, Luxoff Group. Основная тема для обсуждения - образование как направление D&I в корпорациях.

Особое внимание в программе будет уделено разбору кейсов участников Премии: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Газпром нефть», Девелоперская компания Capital Group, Корпорация Ростех, компания Ernst&Young, ПАО «НЛМК», Международная британская школа, Business Relations и других.

Между секциями будет организована нетворкинг-сессия, где ведущая Инга Орлова, менеджер по управлению изменениями, организационный консультант, бизнес-тренер, автор книги «Золотой персонал», расскажет, как увеличить эффективность сотрудников.

В рамках панельной сессии состоятся выступления ведущих российских специалистов – практиков в области образовательных и корпоративных программ:

Юлия Воротникова, Руководитель направления по работе с молодежью Корпоративный университет «СИБУР»;

Екатерина Павлова, Менеджер по проектному управлению кадрового холдинга «АНКОР»;

Михаил Хвесько, исполнительный директор девелоперской компании «Capital Group»;

Яна Тыжнова, Директор по работе с корпоративными клиентами компании «Лаборатории Команды»;

Алексей Покотилов, Генеральный Директор PSY Factor: обучение психологии;

Ирина Белоусова, Ведущая телепрограмм на каналах «Первый Образовательный» и «Русский Мир», преподаватель Школы «Останкино-ТВ».

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Большая Полянка, 2/10с1, «Deworkacy Полянка».

Конференция проводится в рамках Премии «Эффективное образование».