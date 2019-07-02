ECO LIFE FEST – главное экособытие лета уже совсем скоро!

Как легко стать экологически ответственным гражданином
13 июля в Измайловском парке состоится ежегодный фестиваль ECO LIFE FEST, в рамках которого каждый желающий сможет в доступной и увлекательной форме узнать много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.
Все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять участие в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестировать и приобрести экопродукцию. Территория парка в этот день поделится на несколько открытых площадок и тематических зон.
На площадке «Лекторий – ЭКО» эксперты расскажут о том, как легко стать экологически ответственным гражданином. В числе прочего вы узнаете:
- Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор туристического проекта «Экоэлектричка» и блогер Live Journal)
- Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава Галайко, студия Ecologica Interiors)
- Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и тратить (Мария Гельман, проект «Теперь так»)
Что можно сделать, чтобы свалок в России было меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess)
Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина Борисова, волонтер экологического движения «РазДельный Сбор»)
Участники «Лектория – ЗОЖ» научатся приводить в порядок свои мысли, тело и здоровье духа. Эксперты Лектория расскажут:
- Почему важна профилактика болезней и как предупреждать заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U)
- Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный блогер)
- Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова, практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса «Пеку веганское»)
- Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава Красова, «ВОРЛД ФИТ СТУДИО»)
Маленьких посетителей Фестиваля ждет множество интерактивных занимательных локаций:
- большая и увлекательная игротека для детей от сети магазинов настольных игр «Игровед»
- конкурс на лучшую экоподелку от PAROC
- мастер-класс по изготовлению игрушек из пушистой проволоки и игрушек «травянчиков»
- мастер-класс по шитью и активности на английском языке от учебного центра «Терра ВЭЛА»
- экологическая акция и мастер-класс «Парк-Арт» от Мосприроды
- мастер-класс по росписи хной от творческой мастерской Анастасии Беловой
В течение всего дня посетители Фестиваля смогут принять участие в благотворительных экологических акциях «Эковывоз», «Добрые вещи» и «Добрые крышечки».
В рамках площадки «Дискуссия» представители ведущих российских компаний представят свои проекты, а гости Фестиваля смогут принять участие в публичном обсуждении экологических инициатив.
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