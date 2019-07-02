ECO LIFE FEST – главное экособытие лета уже совсем скоро!

13 июля в Измайловском парке состоится ежегодный фестиваль ECO LIFE FEST, в рамках которого каждый желающий сможет в доступной и увлекательной форме узнать много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.

Все желающие смогут прослушать лекции от ведущих экспертов, принять участие в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах призов, протестировать и приобрести экопродукцию. Территория парка в этот день поделится на несколько открытых площадок и тематических зон.

На площадке «Лекторий – ЭКО» эксперты расскажут о том, как легко стать экологически ответственным гражданином. В числе прочего вы узнаете:

Самые популярные экомаршруты Подмосковья (Анна Андрушевич, координатор туристического проекта «Экоэлектричка» и блогер Live Journal)

Как сделать свой интерьер экологичным (Ярослава Галайко, студия Ecologica Interiors)

Как оставаться нарядным, но меньше мусорить и тратить (Мария Гельман, проект «Теперь так»)

Что можно сделать, чтобы свалок в России было меньше (Дарья Свириденко, экоактивист, автор проекта WasteLess)

Как выбрать безопасную упаковку (Екатерина Борисова, волонтер экологического движения «РазДельный Сбор»)

Участники «Лектория – ЗОЖ» научатся приводить в порядок свои мысли, тело и здоровье духа. Эксперты Лектория расскажут:

Почему важна профилактика болезней и как предупреждать заболевания (Анна Федорцова, медицинская онлайн-лаборатории Lab4U)

Как легко начать бегать (Екатерина Борзунова, спортивный блогер)

Как побороть зависимость от сладкого (Мила Шафоростова, практикующий нутрициолог, соавтор легендарного курса «Пеку веганское»)

Как связано личное здоровье и здоровье планеты (Мирослава Красова, «ВОРЛД ФИТ СТУДИО»)

Маленьких посетителей Фестиваля ждет множество интерактивных занимательных локаций:

большая и увлекательная игротека для детей от сети магазинов настольных игр «Игровед»

конкурс на лучшую экоподелку от PAROC

мастер-класс по изготовлению игрушек из пушистой проволоки и игрушек «травянчиков»

мастер-класс по шитью и активности на английском языке от учебного центра «Терра ВЭЛА»

экологическая акция и мастер-класс «Парк-Арт» от Мосприроды

мастер-класс по росписи хной от творческой мастерской Анастасии Беловой

В течение всего дня посетители Фестиваля смогут принять участие в благотворительных экологических акциях «Эковывоз», «Добрые вещи» и «Добрые крышечки».

В рамках площадки «Дискуссия» представители ведущих российских компаний представят свои проекты, а гости Фестиваля смогут принять участие в публичном обсуждении экологических инициатив.