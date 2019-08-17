«Либо ты заметен, либо ты никто»
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«Либо ты заметен, либо ты никто»

Александр Ручьёв о будущем девелопмента и о продаже «Мортон»

Александр Ручьёв, президент группы компаний «Основа», поделился с авторами Youtube-канала «Недвижимость» своими соображениями по поводу перевода строительной отрасли на эскроу-счета.

Нас исключили из механизма инвестирования денег. Ведь жилье в России - это был предмет, куда население исторически инвестировало деньги. Наше население не играет на акциях, не покупает металлы, оно инвестировало в жилье потому что оно понимало, как это будет работать: я это жилье, квартиру, сейчас сдам, а как дети вырастут - отдам им. И это было наилучшее вложение денег. Сейчас им говорят: ребята, не инвестируйте денег в жилье, покупайте готовое - мы же о вас заботимся и делаем так, чтобы вы эти деньги не могли потерять.

О том, почему в адрес застройщиков сегодня столько негатива, жалеет ли он, что строил панельные дома, сложно ли развивать девелопмент за рубежом и когда в России будет рынок цифровых технологий – смотрите в продолжении интервью.

Теги:
События: экономика
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