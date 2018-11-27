Лауреатом номинации «Ритейлер года» стала Баба Яга

Впервые премию за профессиональные и отраслевые достижения вручили уральским предпринимателям в 2010 году, и с тех пор методика присуждения премии практически не менялась: победителей определяет Экспертный совет, в который традиционно входят представители бизнеса, отраслевых объединений и власти.

В этом году премию «Ритейлер года» получила федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт», обойдя в своей номинации «Гиперболу» и «Икею».

22 ноября на церемонии награждения «Галамарт» умудрился удивить всех присутствующих – ведь от имени сети на сцену вышла настоящая Баба Яга! Бабушка отметила, что очень рада, что именно ей выпала честь представлять самый известный в России народный магазин, и поблагодарила организаторов премии.

На первый взгляд, решение «Галамарта» - сделать своим представителем на премии Бабу Ягу - может показаться странным, но на самом деле все довольно логично! Ведь «Галамарт» - настоящий народный магазин для всей семьи, где можно купить множество товаров для дома по самым низким ценам. Его география охватывает огромную территорию от Санкт-Петербурга и Минска до Новосибирска и Красноярска, а большинство товаров производится именно в России.

Ну а если «Галамарт» - настоящий народный магазин, то Баба Яга – настоящая народная бабушка! Это самый любимый фольклорный персонаж у нескольких поколений жителей нашей страны, при этом ее знают далеко за пределами России. Из всех лауреатов премии Баба Яга была, безусловно, самой колоритной.

Церемония награждения прошла очень легко и весело – организаторы максимально «ушли» от формализма, начиная с ведущих: на сцене в двух креслах сидели телеведущий Евгений Енин и знаток из шоу «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Под музыку из сериала «Шерлок» они разыскивали «виновников» торжества, а конверты подносила «миссис Хадсон». Всего номинантов было 12, а главным лауреатом премии «Человек года» стал глава компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Учредителем премии является издание «Деловой квартал».

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