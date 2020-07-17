Курс евро отдышался и вновь пополз вверх по отношению к рублю

Бизнес

Flickr

На Московской бирже произошли очередные перестановки. В этот раз, в ходе торгов, курс евро превысил отметку в 82 руб.

В последний раз данная планка достигалась европейской валютой 4 мая. При ее росте на 54 коп., до 82,03 руб., курс доллара поднялся на 33 коп., до 71,86 руб.

По мнению экспертов, очередное ослабление рубля произошло на фоне снижения нефтяных котировок. На Лондонской бирже цена на сентябрьские фьючерсы марки Brent снизилась на 0,95%. Их нынешняя стоимость составляет $42,96 за баррель. О скачках курсов валют рассказало издание «Ведомости».