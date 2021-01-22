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Крупнейший банк России предрек доминирование смартфонов в безналичных платежах
22 января, 2021 16:24
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Банк ВТБ допускает возможность того, что объем безналичного расчета с помощью смартфонов и других гаджетов к концу нынешнего года может достичь 50%.
При этом, еще в 2019 году подобный способ оплаты использовался лишь в четверти случаев. Уже в следующем году доля выросла до трети.
Как передает РБК, всего на безналичный расчет приходится более 92% операций.
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