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Крупнейший банк России предрек доминирование смартфонов в безналичных платежах

Кирилл Савушкин
22 января, 2021 16:24
1 мин
Кирилл Савушкин
22 января, 2021 16:24
1 мин
Photo
Flickr

Банк ВТБ допускает возможность того, что объем безналичного расчета с помощью смартфонов и других гаджетов к концу нынешнего года может достичь 50%.

При этом, еще в 2019 году подобный способ оплаты использовался лишь в четверти случаев. Уже в следующем году доля выросла до трети.

Как передает РБК, всего на безналичный расчет приходится более 92% операций.

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ВТБ
безналичный расчет
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