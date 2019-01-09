Криптовалютный рынок будет перезапущен благодаря STO

Дарья Генералова, являющаяся сооснователем ICOBox, рассказала о ситуации на криптовалютном рынке в наступившем году. Свое видение она изложила в авторской колонке «РБК-Крипто».

Ушедший год был крайне контрастным. Можно вспомнить о пробивающем потолки курсе Биткоина и Ethereum, а также о капитализации рынка, что составила более 800 миллиардов долларов. Но если посмотреть на ситуацию в реальном времени, она будто перевернулась с ног на голову.

Дарья подчеркнула, что неудивительно наблюдать раскол экспертов на оптимистические и пессимистические лагери. Сейчас явно видно тех, кто верит в «перезагрузку» криптовалютного рынка и тех, кто его уже похоронил.

По мнению самой Дарьи Генераловой, рынок сейчас находится в точке нового старта. Главным потенциалом для начала станут security-токены и STO. В буквальном смысле новые деньги придут в те компании, которые ранее не имели возможности финансирования. В последствии появятся и новые бизнес-модели. А благодаря неликвидным активам, криптоиндустрия ощутит явный приток нового капитала.

По словам Дарьи, многое придется изменить в кардинальном плане. К примеру, если рассмотреть посредников, которые играют большую роль при осуществлении транзакций по всему миру. В данной ситуации имеется в виду взимаемые комиссии, которые в сервисах носят абсолютно различные наименования. При этом игроки рынка лишаются значительных средств, осуществляя свою ежедневную работу. Запуск security-токенов будет означать исчезновение посредников. А за счет наличия аспектов правового регулирования в данной системе, решается проблема выхода в сферу физических активов.

Security-токены откроют игрокам доступ к новому капиталу. Следует понимать, что цифровые монеты предоставляют инвесторам выход на венчурный бизнес. Если рассмотреть эту же ситуацию без криптоиндустрии, то сразу появляются огромные временные сроки. Их нельзя будет сократить или миновать, чтобы достичь ликвидности ценных бумаг. Технология блокчейн и сами токены не имеют подобных ограничений. Эта система работает гораздо быстрее.

Что касается малого и среднего бизнеса, то для участников данного рынка откроются совершенно новые возможности. В первую очередь, это выход на международный рынок. Это является труднодостижимым результатом в классической системе развития бизнеса через накопление прибыли в долгосрочном периоде. Но использование security-токенов меняет в данном случае сразу все.

В целом, security-токены становятся выгодными как для компаний, так и для инвесторов. Совершенно новые и благоприятные возможности могут открыться на криптовалютном рынке для участников. И это вполне возможно в текущей ситуации, когда обстоятельства достаточно сильно подвержены изменению.

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