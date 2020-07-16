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Крыму грозит дефицит бензина из-за дорогостоящих требований доставки топлива

Лилия Караева
16 июля, 2020 11:42
2 мин
Бензин
Piqsels.com

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) выпустило два приказа, требующих оснащать пломбами ГЛОНАСС все грузовые вагоны, следующие по Крымскому мосту. Из-за дорогостоящего требования поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов на полуостров.

Открытие железнодорожного движения по мосту должно было стать выгодной альтернативой перемещению грузов на пароме. На деле эффективность строительства Крымского моста по сравнению со стоимостью проезда на пароме сведена к нулю.

В АО ГЛОНАСС заявили, что не выпускают пломбы, а используют изделия сторонних производтелей для передачи информации в системы мониторинга.

РЖД принимает к перевозке вагоны с пломбами только АО «Инженерный промышленный концерн «Страж». Аренда одной пломбы стоит 950 рублей за вагон в сутки, что сопоставимо с ценой аренды вагона. Установка и снятие пломб стоят 500 рублей за каждую операцию. На некоторые вагоны требуется две пломбы.

В ГЛОНАСС считают, что аренда пломб «Страж» самая низкая.

Перевозка паромом стоила 1-1,2 тыс. рублей за вагон. Однако и с перевозками паромами с 3 июля возникли сложности, пишет «Коммерсантъ». РЖД не согласовывает заявки на железнодорожно-паромную переправу по 6-7 суток.

Задержки привели к дефициту бензина в Крыму. АИ-95 может исчезнуть из продажи или цены на него достигнут рекордных отметок, сказал источник издания.

Ранее были названы сроки повышения цен на бензин марки АИ-95 по России.

темы
Крым
бензин
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приказы
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