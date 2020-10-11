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Космические масштабы — Илон Маск задумал заполнить рынок своими машинами

Кирилл Савушкин
11 октября, 2020 14:13
1 мин
Photo
Flickr

Корпорация Tesla запланировала выпуск более чем полумиллиона электромобилей за текущий год. Амбициозными планами поделился генеральный директор компании Илон Маск.

Для примера, в прошлом году Tesla произвела на свет более 367 тысяч электромобилей. При этом, пандемия ударила по производительности заводов в первых двух кварталах, однако в третьем компании удалось наверстать упущенное.

«Мы основали Tesla чуть более 16 лет назад, тогда я не мог думать, что мы продвинемся так далеко. Благодаря вашей напряжённой работе и изобретательности у нас действительно есть шанс впервые выпустить более полумиллиона автомобилей за год», — приводит REGNUM слова Маска.

темы
Илон Маск
Tesla
электромобили
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