Коронавирус обрушил цены на самые дорогие сумки

Бизнес

Фото: ru.wikipedia.org

Сумки люксового бренда Hermes Birkin, которые являются одними из самых дорогих в мире, подешевели почти половину на фоне эпидемии коронавируса.

Эксперты сравнили показатели индекса инвестиционной привлекательности подобных сумок с аналогичными показателями прошлого года. Как оказалось, цена лимитированных сумок упала вдвое из-за того, что покупатели не могли увидеть вещь вживую из-за введенных во многих странах ограничений.

Так, самая дорогая сумка в мире — Hermes Himalaya Birkin обычно продается за 200 тысяч долларов. В июне ее так и не купили, несмотря на то, что цена была снижена до 100 тысяч долларов, сообщает РБК.

Напомним, два года назад капсульная коллекция итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана под названием «Матрешка» покорила российских модниц.

Всего на выбор любительниц этого премиального бренда представлено две модели туфель, выполненных в черном бархате или с росписью из голубых, розовых и желтых цветов.

Однотонный туфли обойдутся в 138 тысяч рублей, а за цветные придется выложить 154 тысячи рублей.

Кроме того, специально к эпатажным туфлям можно купить сумочку из той же коллекции в виде черного сердца с крестом в виде русских матрешек и изображения храма Василия Блаженного. Стоимость этого изделия составляет 391 тысячу рублей, сообщает «360».