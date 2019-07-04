Комплекс RED7 от ГК «Основа» на Садовом кольце стал финалистом крупнейшей международной архитектурной премии

Строящийся на Садовом кольце комплекс премиальных апартаментов RED7 от ГК «Основа» по проекту голландского архбюро MVRDV вышел в финал международной архитектурной премии World Architecture Festival 2019 (WAF). Это одна из самых престижных наград, которую часто называют «Оскаром» в области архитектуры.

Яркое здание RED7 с объемными фасадами красного цвета, строящееся на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, представит Москву в финале премии WAF в номинации «Жилая недвижимость».

В этом году в жюри WAF вошло 148 представителей из 68 стран, включая архитекторов, дизайнеров, критиков, а также победителей и финалистов прошлых лет. Претендовать на победу в более чем 30 номинациях премии будут проекты со всего мира, а победителей объявят 4 декабря в Амстердаме, в выставочном центре RAI Amsterdam Convention Centre.

По словам управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, комплекс RED7 – первый проект культового голландского архбюро MVRDV в России, и выполнен он на высочайшем мировом уровне.

«Мы поставили перед собой задачу построить в этом знаковом месте исторического центра Москвы не просто высококлассный проект мирового уровня, а создать новую визитную карточку Садового кольца», - рассказал Олег Колченко.

По словам управляющего партнера ГК «Основа», в премии WAF принимает участие множество интересных и оригинальных проектов от самых известных архбюро, и конкуренция здесь традиционно высока. То, что RED7 стал финалистом премии, еще раз подтверждает качество проекта и правильность выбора его архитектурного решения.

Комплекс премиальных апартаментов RED7 с объемными фасадами красного цвета, большими панорамными окнами, террасами, огромным 15-метровым атриумом и 4 этажами общественных пространств строится в самом центре Москвы, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. По замыслу архитекторов MVRDV, проект призван не только стать яркой достопримечательностью Москвы, но и подчеркнуть историю района Красных ворот, где в прошлом веке появились здания-символы Москвы: две столичные высотки и шедевры конструктивизма.

Проекты MVRDV за последние 20 лет получили множество престижных наград и международных премий. Выход RED7 в финал премии WAF – это первая серьезная профессиональная оценка российского проекта голландцев, при этом у комплекса есть все шансы бороться на этой премии за победу.