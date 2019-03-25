Китай заинтересовался русскими алгоритмами

Китайский консорциум Huawei планирует приобрести компанию «Вокорд» - ведущего российского разработчика и производителя профессиональных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации. Об этом газете «КоммерсантЪ» сообщили сразу два источника в IT-отрасли. Официально в компаниях никак не прокомментировали данную информацию. Разбираемся, чем выгодна для Huawei эта сделка.

Компания «Вокорд» с 1999 года занимается разработкой программного обеспечения для распознавания лиц, автомобильных номеров, а также решений, применяемых в видеоаналитике и аудиорегистрации.

Технологии, разработанные компанией «Вокорд», действительно уникальны. Во-первых, это исключительно российская разработка. А во-вторых, решения «Вокорда» признаны одними из лучших в мире. Так, алгоритмы распознавания лиц занимают первое место в мире в международном рейтинге Вашингтонского университета.

Кроме России, решения, разработанные компанией «Вокорд», применяются в Индонезии

Система распознавания лиц Vocord FaceControl следит за безопасностью на улицах Джакарты и в реальном времени сверяет лица прохожих с большой базой данных розыска, в которой свыше 1 млн человек.

Среди клиентов «Вокорда» в России - банки, торговые центры, сотовые операторы, но главным заказчиком выступает государство. Решения «Вокорда» используются в МВД и ФСБ, а также на транспорте – в московском метро, в системе «Безопасный город» Хабаровского края и так далее. Именно это и заинтересовало китайскую Huawei, полагают эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

По мнению руководителя Content Review Сергея Половникова, Huawei заинтересован в технологиях «Вокорда», которые могут быть использованы для безопасности и идентификации в финансовых и государственных институтах. У Huawei меняется тактика: компания ищет местных партнёров, чтобы через них «врастать в рынок страны», чтобы не вышло так, как в США.

Гендиректору и основателю VisionLabs Александру Ханину потенциальная сделка кажется логичной.

«Вокорд» — один из самых сильных игроков на рынке распознавания лиц в России, а Huawei как раз открыла исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, для которого нужны кадры, пояснил эксперт «Коммерсанту».

По оценкам экспертов, сумма сделки может составлять от 38 до 45 млн долларов

Интересно, что в прошлом году у Минстроя РФ была идея привлечь компанию Huawei к разработке программы по распознаванию лиц в общественном транспорте.

В сентябре 2018 года первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова раскритиковала эти планы и посоветовала привлечь к разработке отечественные компании. С критикой предложения также выступил её коллега Максим Кавджарадзе.

«Для разработки этой программы привлекаются китайцы, а конкретно - компания Huawei. Каким образом вы собираетесь избежать утечку данных наших граждан? Это же портретирование, создается база. Соответственно, писать программу по лицам всех наших граждан будут на стороне», - заявил он.