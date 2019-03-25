Китай заинтересовался русскими алгоритмами
Китай заинтересовался русскими алгоритмами

Huawei планирует купить систему видеоаналитики «Вокорд»

Китайский консорциум Huawei планирует приобрести компанию «Вокорд» - ведущего российского разработчика и производителя профессиональных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации. Об этом газете «КоммерсантЪ» сообщили сразу два источника в IT-отрасли. Официально в компаниях никак не прокомментировали данную информацию. Разбираемся, чем выгодна для Huawei эта сделка.

Компания «Вокорд» с 1999 года занимается разработкой программного обеспечения для распознавания лиц, автомобильных номеров, а также решений, применяемых в видеоаналитике и аудиорегистрации.

Технологии, разработанные компанией «Вокорд», действительно уникальны. Во-первых, это исключительно российская разработка. А во-вторых, решения «Вокорда» признаны одними из лучших в мире. Так, алгоритмы распознавания лиц занимают первое место в мире в международном рейтинге Вашингтонского университета.

Кроме России, решения, разработанные компанией «Вокорд», применяются в Индонезии

Система распознавания лиц Vocord FaceControl следит за безопасностью на улицах Джакарты и в реальном времени сверяет лица прохожих с большой базой данных розыска, в которой свыше 1 млн человек.

Среди клиентов «Вокорда» в России - банки, торговые центры, сотовые операторы, но главным заказчиком выступает государство. Решения «Вокорда» используются в МВД и ФСБ, а также на транспорте – в московском метро, в системе «Безопасный город» Хабаровского края и так далее. Именно это и заинтересовало китайскую Huawei, полагают эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

По мнению руководителя Content Review Сергея Половникова, Huawei заинтересован в технологиях «Вокорда», которые могут быть использованы для безопасности и идентификации в финансовых и государственных институтах. У Huawei меняется тактика: компания ищет местных партнёров, чтобы через них «врастать в рынок страны», чтобы не вышло так, как в США.

Гендиректору и основателю VisionLabs Александру Ханину потенциальная сделка кажется логичной.

«Вокорд» — один из самых сильных игроков на рынке распознавания лиц в России, а Huawei как раз открыла исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, для которого нужны кадры, пояснил эксперт «Коммерсанту».

По оценкам экспертов, сумма сделки может составлять от 38 до 45 млн долларов

Интересно, что в прошлом году у Минстроя РФ была идея привлечь компанию Huawei к разработке программы по распознаванию лиц в общественном транспорте.

В сентябре 2018 года первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова раскритиковала эти планы и посоветовала привлечь к разработке отечественные компании. С критикой предложения также выступил её коллега Максим Кавджарадзе.

«Для разработки этой программы привлекаются китайцы, а конкретно - компания Huawei. Каким образом вы собираетесь избежать утечку данных наших граждан? Это же портретирование, создается база. Соответственно, писать программу по лицам всех наших граждан будут на стороне», - заявил он.

Теги:
События: наука, общество
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Навести порядок на микрофинансовом рынке Далее в рубрике Навести порядок на микрофинансовом рынкеВладимир Путин поручил Центробанку решить проблему до 1 мая Читайте в рубрике «Бизнес» Россия получила собственные микросхемы для цифровой техникиВ Брянске запустили серийное производство новых микросхем Россия получила собственные микросхемы для цифровой техники

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО