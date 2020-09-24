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Киргизия становится доступнее: «Аэрофлот» возобновляет рейсы с 24 сентября

Артем Денисов
24 сентября, 2020 07:01
1 мин
Аэрофлот
Фото: Facebook.com/aeroflot

«Аэрофлот» с 24 сентября возобновляет рейсы между Москвой и Бишкеком.

Их пришлось остановить из-за эпидемии COVID-19. Вылет намечен на 21.45 мск из Шереметьево. Регулярный рейс SU1882 между Москвой и Бишкеком будет выполняться по четвергам, обратный рейс SU1883 Бишкек — Москва — по пятницам, сообщает «Прайм».

Напомним, российские авиперевозчики «Аэрофлот» и S7 объявили распродажу билетов на внутренние рейсы с 23 сентября по 31 мая 2021 года. Авиакомпании пообещали скидки на билеты до 50%.

Предполагается, что перевозчики благодаря акциям смогут выйти из глубокого кризиса на фоне пандемии.

темы
рейсы
аэрофлот
киргизия
1 мин