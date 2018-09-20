Каждый гражданин России получит цифровой профиль в 2024 году

В России к концу 2023 года появится инфраструктура для «Цифрового профиля» — платформы, на которой будет собрана информация о гражданине.

Доступ к ней получат и коммерческие организации, в частности банки.

Новая система обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями (в том числе коммерческими).

Отмечается, что «Цифровой профиль» даст возможность гражданам увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства, в свою очередь, через систему смогут в автоматическом режиме предлагать конкретному гражданину подходящие именно ему государственные и социальные услуги.

Кроме того, «Цифровой профиль» позволит решить проблему управления согласиями на обработку персональных данных, так как гражданин осознанно сможет распоряжаться своими данными для получения государственных и коммерческих услуг, а регулятор или коммерческая организация избавятся от необходимости хранить большое количество бумажных документов.

Важным этапом развития программы станет организация доступа к «Цифровому профилю» коммерческих организаций. Пока речь идет только о коммерческих банках, которым могут потребоваться дополнительные данные о человеке, когда он, например, хочет взять кредит.

В будущем перечень организаций, которым откроют доступ, будет расширен.

Отмечается, что технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными между потребителями и поставщиками данных с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан на обмен информацией, передает РБК.

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