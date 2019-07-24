JCI: вместе мы можем всё!

Российская молодёжная палата подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «УК Физтех-21», которое обеспечит выход российских высокотехнологичных проектов на международные рынки. ООО «УК Физтех-21» - это управляющая компания «Физтехпарка», крупнейшего московского научно-производственного комплекса в сфере высоких технологий. Если вы ничего не слышали о деятельности Российской молодёжной палаты или JCI Russia, как и о самой JCI, восполняем пробел.

Что такое JCI?

JCI, или Junion Chamber International, или Международная юношеская палата – это международная некоммерческая организация. Под своим крылом она собрала молодых лидеров – политиков и предпринимателей в возрасте от 18 до 40 лет, свыше 200 тысяч человек более чем из 120 стран мира. Сложно представить, что JCI в 2015 году исполнилось целых 100 лет.

JCI является единственной организацией, которой разрешено использовать логотип ООН в своих целях. В своё время членами JCI были такие известные персоны, как президенты США Джон Ф. Кеннеди, Билл Клинтон, Ричард Никсон, президент Франции Жак Ширак, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, премьер-министры Японии Таро Асо и Кейзо Обуши и многие другие.

Гарвард дал мне образование. JCI дала мне образование для жизни

- так сказал о JCI Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент Соединённых Штатов.

Как и когда появилась JCI?

Давным-давно, в 1910 году, простой американский паренёк по имени Генри Гиссенбиер, организовал танцевальный клуб под названием Herculaneum. Клуб стал основой Федерации танцевальных клубов по всей стране. Главной особенностью было то, что члены клуба могли слушать выступления выдающихся ораторов того времени и учиться у них чему-то новому.

В 1915 году перед членами клуба выступил полковник Хьюз Морган и предложил собравшимся в зале поддержать проект строительства автострады в Сент-Луисе. Тогда Гиссенбиер осознал, что люди, объединённые вместе какой-то идеей, могут работать вместе. Могут вдохновлять других. Могут добиваться чего-то большего, чем просто саморазвитие. Могут влиять на процессы, которые происходят вокруг них.

Так и появилась Прогрессивная гражданская ассоциация молодёжи, сокращённо – YMPCA. Главной задачей ассоциация ставила оказание помощи молодым людям, которые стремятся решить те или иные общественные задачи.

Ряды организации быстро ширились, а на её деятельность обратили внимание власти. Торговая палата Сент-Луиса была восхищена результатами работы молодых людей и предложила переименовать организацию в Молодёжную торговую палату, что и было сделано.

Сперва JCI функционировала лишь на территории Соединённых штатов Америки, в 1940 году она стала международной и провела первую конференцию в Мехико. После Второй мировой войны миссия JCI как нельзя лучше отвечала вызовам послевоенного времени – развитие международного сотрудничества, обмен опытом, знаниями и навыками.

Как и многие другие международные организации, JCI реагирует на острые проблемы современности. Например, растущая бедность, расизм, а также считает своим долгом поддерживать развитие волонтёрских движений по всему миру.

Члены JCI верят, что для позитивных изменений не должно быть границ. А молодым людям и девушкам, которые хотят изменить мир к лучшему, куда сподручнее делать это не в одиночестве, а в окружении единомышленников со всего мира.

К слову, несмотря на то, что организация появилась в США, в настоящий момент большинство членов JCI – представители бурно растущего и развивающегося азиатского региона.

Чему можно научиться в JCI?

Сильные, уверенные в себе люди, обладающие всем набором необходимых знаний, могут вершить поистине великие дела. И JCI учит этому – лидерским качествам, управленческим навыкам, тайм-менеджменту, методам организации эффективного бизнеса и так далее. У JCI есть 4 Академии – в Эстонии, Дании, Швеции и Японии.

Для своих членов JCI проводит бизнес-тренинги и предлагает пройти целый ряд международных программ обучения. А главное – даёт доступ к бескрайнему коммюнити таких же молодых и амбициозных людей со всего мира.

Есть ли JCI в России?

А как же. В 1992 году наша страна получила статус потенциального члена JCI, а в 1994 году добилась полноправного статуса официального члена организации. Годом позже Российская молодёжная палата стала коллективным членом Торгово-Промышленной палаты России. Президент Российской Молодежной Палаты JCI - Григорий Горчаков.

Российская молодёжная палата способствует развитию бизнес-навыков среди молодых людей. Нынешнее поколение ориентируется на высокий темп жизни, а долгое выстраивание карьеры день за днём уже не работает в эпоху быстро меняющегося мира. И именно бизнес-сфера даёт прекрасные возможности для самореализации.

Перед членами Российской молодёжной палаты имеют честь выступать такие спикеры, как бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, бизнесмены Сергей Полонский (Mirax Group), Темур Шакая (сеть аптек ГОРЗДРАВ, бренд «Лошадиная сила»), Дмитрий Кибкало (Мосигра) и многие другие.

Успехи Российской молодёжной палаты оценили и российские власти. В 2004 году в Кремле состоялась встреча руководителей JCI, представителей JCI Russia с помощником Президента РФ по международным делам Сергеем Приходько. Формирование бизнес-среды – одно из важнейших условий для роста экономики. А без молодых лидеров невозможны позитивные изменения в нашем обществе.