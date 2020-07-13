Из-за коронавируса офисы в Москве больше не пользуются спросом

Бизнес

Piqsels.com

Спрос на офисные помещения в Москве во втором квартале 2020 года достиг рекордно низких значений с 2014 года. Это связывают с экономическими последствиями пандемии.

Объем аренды составил 265 тысяч квадратных метров, что на 8% ниже аналогичного периода 2019 года. Это наименьшее значение с 2014 года.

Как сообщает международная компания JLL, ставки аренды пока остаются на прежнем уровне. В премиальных зданиях цены составляют 45-60 тыс. рублей за квадратный метр в год. В офисах класса А аренда стоит 25-40 тыс., в классе В+ - от 12 до 25 тыс. рублей.

По итогам полугодия, объем спроса достиг 469 тысяч квадратных метров, что ниже показателей прошого года на 18%.

Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Алексей Кучвальский отмечает изменение спроса в пользу более экономных вариантов размещения. Компании снижают расходы и сокращают занимаемые площади, переводят сотрудников на удаленную работу или переезжают в офисы классом ниже.

Как пишет РБК, карантин приостановил строительство новых помещений: за полгода введена в экспулатацию 61 тысяча квадратных метров офисных объектов, что в два раза меньше показателей 2019-го (120 тысяч).

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился ввести отсрочку по уплате арендных платежей для малого и среднего бизнеса. Это касалось тех, кто арендует государственное и муниципальное имущество.