Итоговая встреча клуба предпринимателей «Galaxy»

Предновогодняя вечеринка организована в стиле «Galaxy» - классика с серебряными акцентами. Мужчины в Black Tie, женщины в вечерних платьях.

Главным событием вечера стала премия «Трансформатор года». По итогам голосования победил резидент, который эффективнее остальных воспользовался навыками, приобретенными в клубе - Иван Сорокин. Молодой предприниматель забрал еще 3 награды, не считая основной - «Бизнес-прорыв года», «Социальный проект года», «Семейный бизнес года».

Остальные награды разделились следующим образом:

«Спортивное достижение года» — Майер Марк

«Инвестиционный проект года» — Пальмачинский Ян

«Личный прорыв года» — Буяков Андрей

«Совместный проект года» — Лихоманов Павел и Евстигнеева Маргарита

Начало встречи прошло в традиционной атмосфере продуктивного SPEED-нетворкинга. Форум-сессии, минутные посвящения новых резидентов, выступление спикеров, презентация новой книги Дмитрия Портнягина - только часть дневной программы.

Предприниматель, сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Тимур Артемьев и основатель компании «Ingate.ru» Никита Андросов поделились кейсами и ответили на вопросы бизнесменов.

Генеральный инфопартнер - издание «Бизнес-журнал».

Закончилась десятая итоговая встреча «Трансформатор» концертной программой хедлайнера «Burito».

Больше информации о клубе: https://transformator.club

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