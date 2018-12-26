Итоговая встреча клуба предпринимателей «Galaxy»

23 декабря состоялась десятая юбилейная встреча клуба предпринимателей «Трансформатор»
Предновогодняя вечеринка организована в стиле «Galaxy» - классика с серебряными акцентами. Мужчины в Black Tie, женщины в вечерних платьях.
Главным событием вечера стала премия «Трансформатор года». По итогам голосования победил резидент, который эффективнее остальных воспользовался навыками, приобретенными в клубе - Иван Сорокин. Молодой предприниматель забрал еще 3 награды, не считая основной - «Бизнес-прорыв года», «Социальный проект года», «Семейный бизнес года».
Остальные награды разделились следующим образом:
«Спортивное достижение года» — Майер Марк
«Инвестиционный проект года» — Пальмачинский Ян
«Личный прорыв года» — Буяков Андрей
«Совместный проект года» — Лихоманов Павел и Евстигнеева Маргарита
Начало встречи прошло в традиционной атмосфере продуктивного SPEED-нетворкинга. Форум-сессии, минутные посвящения новых резидентов, выступление спикеров, презентация новой книги Дмитрия Портнягина - только часть дневной программы.
Предприниматель, сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Тимур Артемьев и основатель компании «Ingate.ru» Никита Андросов поделились кейсами и ответили на вопросы бизнесменов.
Генеральный инфопартнер - издание «Бизнес-журнал».
Закончилась десятая итоговая встреча «Трансформатор» концертной программой хедлайнера «Burito».
Больше информации о клубе: https://transformator.clubДалее в рубрике Заповедь от Игоря Манна: Никогда не брать кредитыГлавный специалист по маркетингу в РФ рассказал, почему бизнес такой ленивый
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