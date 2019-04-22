Итоги московской AI Conference

9 апреля Smile-Expo провела четвертую AI Conference в Москве – событие об искусственном интеллекте в бизнесе. На мероприятии собрались владельцы крупнейших компаний, разработчики технологии и маркетологи, которые рассказали, как ИИ улучшает рабочие процессы.

Что обсудили спикеры?

Приглашенные специалисты поделились, как технологии автоматизации и искусственного интеллекта помогают бизнесу в России развиваться. Конференцию открыл руководитель и основатель «Лаборатории клиентского опыта» Сергей Шопик.

После приветствия модератора спикеры подробно рассмотрели, как ИИ улучшает обслуживание клиентов, автоматизирует производство, привлекает покупателей и создает бизнес-аналитику.

Проблемы и перспективы ИИ

Директор департамента интеллектуальных приложений в компании «Цифра» Константин Горбач рассказал о сложностях и перспективах в применении ИИ.

Эксперт объяснил, на какие этапы делится разработка ИИ-решений сегодня:

2–3 недели – постановка задачи;

1–3 месяца – мотивация для заказчика и одобрение проекта;

2–7 месяцев – подготовка документации, обеспечение безопасности и автоматизация заданного процесса;

5–6 месяцев – масштабирование;

результат – единая архитектура и управление.

Среди проблем, связанных с ИИ, спикер выделил трансформацию рынка труда. Он объяснил, что технология не заберет рабочие места, так как обязанности роботов и людей разделятся. Искусственный интеллект возьмет ответственность за сбор информации, анализ данных и интерпретацию результатов, а люди будут создавать мотивацию для компаний и взаимодействовать с клиентами.

Финансирование проектов

Алексей Добрусин – основатель интернет-агентства Gedocorp и член Гильдии маркетологов – рассказал аудитории, как привлечь госфинансирование в проекты по искусственному интеллекту.

Спикер объяснил, что проекты получают финансирование не за использование технологий, а за решение конкретных проблем и поставленных задач. Если с помощью функционала и стоимости ИИ команда выполняет все это эффективно, то привлечет капитал.

Он также порекомендовал проектам получать поддержку от национальных акселераторов и госпрограмм по развитию технологий. Главный совет специалиста – следить за потребностями рынка и фокусировать внимание на актуальных сегодня задачах.

Автоматизация бизнес-процессов

Основатель «Инфо Системс» Леонид Коновалов поделился секретами автоматизации для малого и среднего бизнеса.

Спикер объяснил, что при заполнении отчетов вручную присутствует риск недосдачи, краж и списаний. Поэтому необходимо использовать ИИ для автоматизации бухучета, отчетности различных видов, товарооборота и склада, – технология снизит риски.

Также он подчеркнул, что ИИ нужно применять, когда бизнес уже работает и масштабируется:

«Сначала – мышление предпринимателя и конкурентная бизнес-модель, потом – технологии», – убежден специалист.

Перевод расходов в доход

Директор GANDIVA Антон Малов поделился, как ИИ сокращает расходы на персонал и повышает доходы компании на примере автохолдинга «АГАТ».

Эксперт рассказал, что внедренная в работу компании ИИ-система фиксировала, что делает каждый сотрудник и оправдывает ли он затраты на себя. В результате скорость принятия решений выросла на 25%, запросы внутренних клиентов выполнялись на 72% быстрее, а удовлетворенность сотрудников внутренними сервисами выросла на 71%.

ИИ для поддержки пользователей

Феликс Скворцов, руководитель направления «Роботизация процессов» в «КРОК», раскрыл тему роботизированной поддержки пользователей на примере умного чат-бота «М.Видео».

По словам спикера, до 70% заявок от клиентов не требуют вмешательства человека.

«До 90% заявок в HR-службы можно выполнять автоматически, как и до 100% запросов новичков на информацию о компании», – объяснил эксперт.

Он рассказал аудитории, как внедряли чат-бота в «М.Видео»: провели анализ данных, доказали точность работы ИИ в 60% заявок, запустили проект по внедрению MО на большей выборке данных и сделали бота в почте и мессенжере.

Экспоненты

В рамках мероприятия была организована демозона, где компании, разрабатывающие AI-технологии, представили посетителям свои проекты.

Компания «Нейроспектр» продемонстрировала интеллектуальную систему для разметки изображений, чтобы обучать системы компьютерного зрения.

BM Group «Фабрика инноваций» представила гостям интерактивные панели. Компания производит интерактивное оборудование: от развивающих столов для детей до сложного оснащения объектов государственных масштабов.

Компания PR STORY, разрабатывающая решения в сфере интеллектуальной видеотрансляции, показала гостям приложения, которые оценивают эффективность таргетированной рекламы.

А система бережливого управления GANDIVA ознакомила посетителей со своими проектами для компаний, среди которых – новое решение в управлении компанией и бэк-офисом.

Компания Smile-Expo благодарит экспонентов и медиапартнеров за участие в AI Conference и ждет вас на следующем мероприятии!

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