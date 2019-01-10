Итоги криптовалютного года в России

Попробуем подвести итоги уходящего года в сфере криптовалют и блокчейна, и попытаемся выстроить какие-то прогнозы на год грядущий.

В первую очередь, 2018 год запомнился нам падением курсов. Упало все, что только можно - биткоин подешевел в пять раз, эфир в десять. Упала практически вся крипта.

Некоторые подвижки вверх показывают новые криптовалюты, едва завершившие ICO, курс которых больше зависит от локальных событий и новостей, чем от общего движения рынка. Залистила такую крипту какая-нибудь биржа - курс пошел вверх.

Подписали контракт с крупным инвестиционным фондом - опять же, курс двинулся вверх. Указанный фонд выступил с официальным заявлением и сказал что все это чушь - курс обвалился. Ну и так далее.

Год был непростым, и держатели крупных сумм в криптовалюте, наверное, обзавелись не одним пучком седых волос, зато массы обратили внимание на стейблкоины. Как ни странно, но это привело к падению капитализации популярнейшего стейбкоина - Tether (USDT). Интерес к стейблкоинам спровоцировал активную конкуренцию, поэтому падение капитализации Tetherа, не говорит о том что интерес к стейблкоинам угас, все совсем наоборот, стейблкоинов стало больше, вспомнились полузабытые монеты, и деньги инвесторов растеклись по всей этой массе тонким слоем, хотя Tether и остался самым популярным.

Держатели крупных сумм в крипте, которые уже вкусили все удобство использования криптовалюты, не хотят возвращаться к фиатным средствам. В самом деле, перевести крупную сумму, особенно между странами, гораздо проще в криптовалюте, не платя никому налогов, не объясняясь, куда это вам столько денег, и вообще, откуда они у вас, в общем, фиат в этом плане сильно проигрывает, а на фоне новостей о том, что Российские банки будут завинчивать гайки, держать большие суммы в фиате, тем более никто не хочет.

Зато все хотят защититься от резких просадок курса крипты, поэтому стеблкоины, скорее всего, станут популярным трендом 2019 года, и стоит ожидать большого количества ICO именно по стейблкоинам, обеспеченным всем, чем только можно - нефтью, долларами, золотом и прочим.

С ICO в 2018 году тоже не все так просто - люди наконец-то поняли, что это не просто способ срубить денег, создав на скорую руку лендинг, а вкладчики начали соображать, что инвестиции в ICO это опять же, не гарант быстрого обогащения, а скорее всего, наоборот. Инвесторы начали всерьез проверять проекты, в которые собираются вкладываться, а разного рода SHIT-коины, схлопываться один за другим, так что под конец года, все чаще стали появляться слухи что рынок ICO умирает.

Огромное количество компашек и эдвайзеров, занимающихся именно раскруткой ICO, которые массово расплодились за последние пару лет, к концу года начали сворачивать свою деятельность, а в 2019 из всей этой массы останутся единицы, самые сильные и профессиональные. Что, в общем, тоже хорошо - естественный отбор еще никто не отменял.

Но несмотря ни на что, некоторые намеки на возрождение есть - биток, после серьезного падения, начал помаленьку карабкаться вверх, как и вся крипта в целом, и новый год, начнется не с падения как старый, а с роста, что не может не радовать.

В целом же, рынок, в новом году, ждет своего рода шлифовка - он сбросит кожу, на ICO перестанут выходить откровенно идиотские проекты, вроде платных туалетов на блокчейне, а новые криптовалюты, будут действительно нести в себе что-то новое, а не просто повторять то, что уже есть, с небольшими изменениями.

ICO и блокчейн вырастут из коротких штанишек, и закрепятся в сознании людей как серьезные бизнес-инструменты, а не баловство для гиков и техноманьяков, так что 2019 год, скорее всего будет годом серьезных проектов, и плотной работы с фондами и крупными инвесторами - собирать с миру по нитке, уже не получится, бум ICO и криптовалют отгремел и массы, назовем их «гражданскими» откатились. В новом году рассчитывать нужно будет именно на крупных инвесторов - бизнес, фонды. Такие инвесторы, как правило, тщательно выбирают, куда вложить деньги, поэтому проекты тоже будут серьезными и качественными.

Не стоит ожидать взрывного роста стоимости криптовалют - как уже было сказано, бум отгремел, волна хайпа улеглась, и биткоин, а вслед за ним и остальная крипта, теперь будут неторопливо расти, подбираясь к своим адекватным ценам. Ждать роста биткоина до 50 тысяч долларов за монету не стоит, но до 10-12 тысяч он точно дорастет.

Подведя итоги, скажу, что на 2019 год возлагаются большие надежды, и есть предпосылки к тому, что рынок выйдет на качественно новый уровень.

Автор: Григорий Семух, СТО Crypto-A

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