Искусственный интеллект входит в жизнь каждого

Время подвести итоги мероприятия и рассказать о том, как прошли эти три дня мероприятия, на котором присутствовало 100 спикеров, 400 участников. Событие дало возможность обменяться своими знаниями и идеями всем участникам, для которых Artificial Intelligence является главным направлением деятельности на ближайшие годы.

Издание «Русская планета» являлась генеральным партнером форума «A!One».

На протяжении трех дней спикеры из компаний-гигантов из разных областей делились информацией, обменивались полезными контактами с участниками, которые получили инсайты с самыми интересными кейсами применения искусственного интеллекта в бизнесе.

Первый день

В первый день конференции выступили два спикера, которые попытались максимально раскрыть тему внедрения ИИ в различных секторах рынка.

Первым выступил Андрей Себрант – директор по стратегическому маркетингу продуктов Яндекс. Его доклад на тему «Искусственный интеллект в «эпоху реализации»: вопросы доверия и принятия» носил больше философский характер, чем технический, однако публика не осталась равнодушна с самого начала, когда спикер сказал, что история всегда повторяется, снова и снова. В рамках своего выступления, Андрей поделился кейсом на тему того, что ИИ – это лучшее «средство» для выполнения постоянно повторяющихся процессов.

Например, при наличии развитых технологий и талантов людей, можно выполнить любое задание в различных областях и доверить нахождение ошибок искусственному интеллекту. В это время человек может больше не тратить время на рутинный труд и сможет выделить время на улучшение своих навыков. Для полного понимания была приведена подробная статистика с 1995 года по 2018, где легко можно увидеть, что процесс внедрения инноваций начинался с автоматизированных бэк-офисов, продолжается с развитием социально-медийной среды и заканчивается исключительно индустрией интернета.

Давид Ян, основатель группы компании ABBYY, рассказал о том, как обстоят дела на глобальном рынке в отношении применения на нем AI-технологий. В большей степени разговор шел о том, как внедрить их в работу HR-отделов.

По его словам, искусственный интеллект поможет наладить отношения между сотрудниками и создаст эффективную команду со всеми необходимыми навыками. Плавно подводя тему к использованию системы Yva, которая позволяет «читать» мысли сотрудников, Давид отметил, что главными факторами, которые повышают эффективность, являются согласованность, энергия, навыки и динамичность. Именно эти параметры задаются искусственному интеллекту Yva, чтобы повышать продажи и эффективность работников компаний.

Более того, на примере компаний-гигантов, таких как HP, спикер отметил, что очень важным моментом является предсказание увольнений сотрудников. Это позволило компании HP сэкономить более 300 млн долларов. В завершении часовой презентации, Ян задал публике два интересных вопроса, которые в контексте выступления остались скорее риторическими: «Может ли ИИ улучшать?» и «Может ли ИИ убивать?». И ответить на этот вопрос каждый участник конференции может теперь только в своей голове.

Также, в рамках открытия конференции прошла премия по искусственному интеллекту AI.Hub Awards. На сцену были приглашены шесть представителей лучших стартапов за 2018 год в России из финансов и здравоохранения: TalkBank, CleverData, Doc+, Best Doctor и Skychain, которые презентовали свои продукты в формате трехминутного выступления и дали команде жюри возможность наградить два лучших проекта. Председатель жюри, Давид Ян, вышел на сцену и, создав большую интригу как для слушателей, так и для стартаперов, объявил, что победителей нет, что вызвало шквал аплодисментов и удивление всей публики.

Второй день

Второй день конференции начался с Healthcare Session. Первым выступил Анмеш Лал – программный менеджер из компании Frost and Sallivan. В своем выступлении Анмеш рассказал о важности внедрения ИИ в компании, которые заботятся о здоровье людей и стремятся увеличить продолжительность их жизни.

Спикер выделил несколько этапов, которые помогут быстрее интегрировать искусственный интеллект в сектор здравоохранения. Во-первых, это сбор информации о пациентах, их специфических болезнях и методах их лечения. Для этого необходимо создать единую базу данных, в которой будет храниться любая информация о заболеваниях. Она позволит врачам давать персонализированные рекомендации для каждого пациента, которые будут учитывать специфику его организма и заболевания.

После Анмеша на сцене выступил Александр Гусев из ассоциации «Национальная база медицинских знаний». Александр рассказал о своей ассоциации и представил прототип оператора биомедицинских данных. Деятели медицинских организаций по всей России собирают единый реестр данных о пациентах и их заболеваниях, чтобы потом передать эти данные разработчикам новых технологий для создания действительно прорывных технологий на медицинском рынке.

Немного отошел от темы искусственного интеллекта доктор Хасан Ратни из фармацевтической компании Roche. В ходе выступления он рассказал про машинное обучение, с помощью которого можно легко и быстро обнаружить наркотические вещества в организме человека. Презентация начинается с фотографий, описывающих атрофию спинальной мышечной системы и описания препарата Risdipalm. Спикер наглядно показал, как коллаборация трех компаний SMA Foundation, Roshe и PTC Therapeutics работала над созданием высокоэффективного, селективного и устно активного экспериментального препарата малых молекул.

О том, как создать искусственный интеллект для здравоохранения, обсудили на панельной дискуссии AI In Healthcare. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Robomed Network Филипп Миронович. Он начал дискуссию с вопроса «смогут ли сами спикеры доверить свое здоровье ИИ?» и получил на него отрицательные ответы. В ходе дискуссии необходимо было установить, какие условия необходимы для увеличения доверия к искусственному интеллекту в секторе здравоохранения. Миронович рассказал о том, что после составления единого реестра данных необходимо «оцифровать» сам подход к вопросам здоровья не только врачам, но и пациентам, т.е. увеличить их доверие к инновациям. После этого необходимо постоянно следить за развитием ИИ в данной области для последующей интеграции в нее. Более того, был затронут немаловажный момент, касающийся этики подхода к применению ИИ в медицине.

Изюминкой мероприятия стала Keynote Business Session, которую открыл Марвин Ляо - партнер крупнейшего акселератора 500startups. Он рассказал о том, куда выгодней всего инвестировать. После небольшого общения с залом, Марвин дает полное определение того, что такое искусственный интеллект. Оно гласит, что искусственный интеллект - это модель, позволяющая имитировать человеческое поведение. Спикер уверен, что ИИ в будущем затронет каждую сферу жизни, и человеку не стоит с ним соперничать: выгоднее объединить с ним усилия и научиться работать «бок о бок».

После Марвина выступил руководитель AI-направления компании МТС Аркадий Сандлер с рассказом о когнитивных технологиях для бизнеса. Свое выступление он начал с фразы «Всем привет, я люблю увольнять людей», чем сильно оживил толпу. В ходе своей лекции спикер привел в пример выгодных факторов использования и внедрения ИИ в бизнес, а также рассказал о ошибочных мнениях по поводу ИИ и назвал их мифами.

«Не нужно думать, что развитие любой системы-полностью автоматизированный процесс» - заявил спикер. Также были упомянуты случаи, когда только 7% компаний выбрали метод сокращения численности персонала за счет развития ИИ.

Далее на сцене встретили Эрика Пеллеттье из компании Yva Technologies, который раскрыл секрет, как можно удвоить прибыль компании с помощью искусственного интеллекта. Он рассказал о том, как с помощью сервиса Yva можно предотвращать увольнения ценных сотрудников и сократить отток ценных кадров. Это может создать действительно комфортные условия для сотрудников и сократить расходы на HR-специалистов.

Далее Родриго Сальватерра – менеджер программ J.P. Morgan рассказал сколько ИИ сможет заработать к 2025 году. По его мнению, процент прибыли в разных отраслях рынка возрастет на 23-55%. Также спикер наглядно показал влияние искусственного интеллекта на экономику, стиль жизни работников и возможности людей в бизнесе. Если раньше система выглядела как формула «человек+компьютер-ИИ», то сейчас ситуация меняется так, что эти три составляющие дают больший результат, если идет полное взаимодействие.

Завершил сессию Георгий Гаджиев – генеральный директор компании Bankex. После небольшого рассказа о своей команде и о том, чем она занимается, спикер отметил, что искусственный интеллект не принимает решения самостоятельно, а просто помогает принимать их людям. Одна из основных мыслей спикера была в том, что при сравнении аналогового и цифрового подхода к процессам в малом, среднем и большом бизнесе, цифровой позволяет ускорить абсолютно все. В завершении участники поблагодарили всех спикеров аплодисментами, обменялись контактами и отправились на вечеринку от организаторов всей конференции в клуб Pravda.

Третий день

Последний день состоял из три интересных сессий, в числе которых Creative, Markating и Automotive.

На креативной сессии с очень интересным докладом выступила Люба Эллиот, которая рассказала о машинном обучении, которое может писать картины. Были приведены примеры того, как финальный вид рисунка зависит от параметров, которые задавались ИИ в самом начале.

Сессия, посвященная маркетингу, началась с доклада Максима Шаврыгина, который предложил участникам поразмыслить над тем, что важнее в мире маркетинга: эмоции или расчет. Как отметил сам спикер, эпоха маркетинга делилась на три этапа: эпоха радио и газет, эпоха телевидения и эпоха интернета. Именно сейчас очень важно ориентироваться не только на мнение продавца и потребителя, но также использовать ИИ в качестве поддержки в реализации продаж, работе с клиентами и продвижении рекламы.

Руководитель маркетинга голосового помошника Яндекс.Алиса Даниил Колесников в начале своего выступления привел несколько примеров того, как может быть использован ИИ в различных областях. Ярким примером являлся видеоролик, на котором друг Даниила пытается сделать кофе с помощью помощника Алисы, встроенного в кофемашину. Это лишь малая часть того, на что способен ИИ: от использования фитнес трекеров, медиа проигрывателей до ведения бизнеса. По мнению Даниила, в ближайшем будущем взаимодействие человека и технологических устройств все чаще будет выстраиваться с помощью голоса. Кстати, большинство вопросов от участников были направлены на то, чтобы выяснить, насколько легко сейчас внедрить Алису в свои продажи, на что получили исчерпывающие ответы и контакты спикера для дальнейшего общения.

Секцию Automotive открывал глава венчурного фонда Robotics Ventures Владимир Белый, который накануне выступил как DJ для всех участников афтер-пати 15 декабря. Большая часть его доклада посвящена опыту работы фонда с компаниями типа BostonDynamics и внедрению искусственного интеллекта в робототехнику.

С очень интересным докладом выступил Норман Мюллер из компании BMW, который рассказал о самоуправляющихся автомобилях и интеграции ИИ в автомобильную промышленность. По его мнению, с помощью анализа данных можно улучшить качество изделий для авто и увеличить эффективность их производстве.

На протяжении трех дней, участники конференции имели неограниченные возможности для нетворкинга со спикерами, модераторами, а также прослушали огромное количество материала. A!ONE не могла не запомниться яркими, насыщенными выступлениями, которые очень часто были наполнены шутками от самих спикеров, что создавало максимальную комфортную обстановку для всех.

Далее в рубрике