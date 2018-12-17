Искусственный интеллект стал предметом дискуссии меценатов
Искусственный интеллект стал предметом дискуссии меценатов

Эксперты обсудили целесообразность инвестирования в новые технологии

В московском IT-технопарке «Физтехпарк» состоялся бизнес-завтрак, посвященный вопросам развития и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперты, инвесторы и гости бизнес-завтрака в непринужденной обстановке обсудили вопросы интеграции ИИ в бизнес-процессы, основные финансовые тренды, а также альтернативные способы применения инновационных цифровых технологий.

Спикерами мероприятия выступили Игорь Осипов, CEO Digital Science, Евгения Коновалова, основатель и генеральный директор научного сообщества Science Guide, Тагир Аушев, Российский ученый в области физики элементарных частиц, заведующий лабораторией физики высоких энергий МФТИ, а также зарубежный эксперт Joris van Rossum, CEO and Founder проекта Peerwith, директор спецпроектов Digital Science, эксперт по теме Blockchain for Research, разговор с которым велся по Skype.

Партнерами мероприятия выступили инновационная площадка для перспективных проектов Phystech Accelerator, отраслевой союз «Нейронет», Национальная технологическая инициатива и «LOGA Group».

«Физтехпарк»  – московский технопарк в сфере высоких технологий.

Его задача — собрать на своей площадке пул перспективных молодых компаний, делающих уверенные шаги на технологическом рынке, и предоставить все условия для их быстрого развития.

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