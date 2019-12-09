Во что инвестировать в России. И во что ― не стоит

Советует генеральный директор и управляющий активами инвестиционного фонда Hedge Fund KHRSV LTD Артём Хачатрян.

Современный человек может выбирать, что делать со своими накоплениями. В большинстве случаев первая мысль — открыть вклад в банке. Но если вникнуть в тему глубже, можно увидеть, что современные банковские продукты не дают достаточной доходности, и не позволяют покрыть существующий ― реальный ― уровень инфляции. То есть в данном случае речь идет лишь о возможности частично сохранить, а не о «заработать». Также к вариантам инвестирования можно отнести «вложить в бизнес» или «купить недвижимость», но это уже «другая история».

Наиболее рациональным выбором станет инвестирование накопленного капитала в подходящие финансовые инструменты, соответствующие целям, которых начинающий инвестор хочет достичь

Поэтому в первую очередь нужно ответить на главный вопрос: «Какую цель я преследую?». После этого будет легче понять, какой тип инвестирования для вас наиболее подходящий.

Рассмотрим несколько типов инвестирования.

Агрессивный — целью является получение максимального заработка от инвестируемого капитала. Инвестор будет вкладывать в те инструменты, которые принесут ему наибольшую прибыль даже при условии возможных потерь в случае, если цена актива будет изменяться против ожиданий инвестора. К таким наиболее высокодоходным, но и особенно рискованным, финансовым активам можно отнести высоковолатильные и ликвидные акции, товаро-сырьевые или валютные фьючерсы. Среднедневной диапазон изменения таких инструментов может достигать от 2 до 5% за одну торговую сессию.

Умеренный — целью является получение максимально возможного дохода при минимальных рисках, а лучше и вовсе без последних. Инвесторы вкладываются в такие инструменты, как индексы. К примеру, трейдер, работающий на российском рынке, будет формировать инвестиционный портфель, повторяющий структуру индекса ММВБ10, который вырос с начала года на 10,69%, а также ETF/Биржевые Торгуемые Фонды, имеющие среднюю волатильность при высокой ликвидности инструмента. Такие типы инвесторов также иногда инвестируют в дивидендные акции, которые в силу высоких процентов по выплачиваемым дивидендам почти не изменяются в цене самой акции. К примеру, по итогам 2018 года, дивидендная доходность привилегированных акций российской «голубой фишки» Сургутнефтегаз составила 18,16%.

Консервативный — целью является сохранение имеющегося капитала. Для подобных инвесторов получение хоть какой-то сверхприбыли не является целью. Главным критерием размещения капитала является максимальное отсутствие рисков и надежность актива, в который будут инвестированы средства. Для подобного типа инвесторов существуют такой тип финансовых инструментов, как облигации. Особенностью облигаций ― полная защита капитала при начисляемом фиксированном проценте доходности, который определяется процентом по купону. Однако, купон у разных облигаций так же разный, и это тоже нужно учитывать при выборе облигаций для инвестирования. В современной экономике особым спросом, при наивысочайшем уровне надежности, пользуются Еврооблигации. На сегодняшний день Еврооблигации суверенного долга РФ и квазигосударственных компаний, таких как Газпром, Роснефть, РЖД с международным рейтингом не ниже «BBB-» и сроком погашения через два года, могут предложить своим инвесторам доходность в диапазоне от 2,5 до 3,5% годовых в валюте. Подобный тип инвесторов также вкладывает деньги в банковские депозиты с доходностью, не превышающей 2,5% годовых в валюте.

Популярными банковскими продуктами для клиентов, желающих инвестировать свой капитал, являются Накопительное Страхование Жизни и Инвестиционное Страхование Жизни. Правда перед тем, как вкладывать деньги в эти инструменты, стоит «семь раз отмерить». И вот почему.

По сообщению представителя ЦБ, менее 1% ― такова средняя доходность 48% из 80 000 полисов инвестиционного страхования жизни, действие которых закончилось в период с начала 2017 г. по конец I квартала 2019 года. И всего 12%, или 9600 полисов ИСЖ, имели доходность выше 5% при сроке работы полиса от 3 до 5 лет. Путем нехитрых подсчетов получается, что доходность в год составляет от 1 до 1,6% в год при лучшем раскладе. Официальная инфляция по данным ЦБ РФ составляет 4,6%. Вывод о целесообразности таких инвестиций напрашивается сам по себе. Никакого логического смысла в этом нет, так как цифры говорят сами за себя

Что касается инструмента Накопительное Страхование Жизни, здесь ситуация немного иная. Этот инструмент не является инвестиционным, его основная задача — защита жизни и здоровья клиента и минимизация рисков, связанных с ними. При этом, очень часто та сумма, которая накопилась за время действия программы Накопительного Страхования Жизни, на порядок ниже, чем сумма взносов за этот срок. То есть, сумма, которую клиент получает по окончании страховки, меньше, чем он вложил. С одной стороны, клиент понимает, что дисконт связан с платой за страхование, но, с другой стороны, для него это непосредственный убыток. Если в момент консультации клиента, сотрудник неправильно выявил потребность или чего хуже, намеренно ввёл в заблуждение, то у человека явно останется неприятное послевкусие от таких инвестиций.

Исходя из вышесказанного, у нас только один совет: если вы решили стать инвестором, но нет необходимых знаний или времени, доверьте свой капитал профессионалам.

Изначально верное определение собственных целей от инвестирования, которых вы желаете достигнуть, дает более четкое понимание дальнейших действий, а также сужает выборку среди множества существующих финансовых инструментов, имеющих различные характеристики. В любом случае, только вам решать — изучать тему инвестирования или же довериться профессионалам-практикам, которые долгие годы занимаются управлением не только своего капитала, но и денежными средствами своих клиентов. Главный принцип успешного инвестирования в том, чтобы ваши деньги работали на вас и результаты соответствовали целям.