Как инвестировать с минимальным риском?
Как инвестировать с минимальным риском?

Экспертные советы в рамках конференции «Инвестиции-2019»

Инвестирование – для кого-то это способ приумножить капитал, для кого-то – возможность не беспокоиться о том дне, когда придётся выйти на пенсию. Цели у каждого свои, однако правильное инвестирование во многом зависит от выбора, который вы делаете. Как избежать рисков и как начать инвестировать, не имея на руках большого капитала и даже опыта – в рамках конференции «Инвестиции-2019», которая прошла в Москве 23-24 апреля, рассказал Ярослав Кабаков, директор по стратегии АО «Финам».

Одно из определений понятия «экономика» - это эффективное управление ограниченными ресурсами. Но в более широком смысле экономика - это выбор, который мы делаем. Мы часто говорим, что управление – это распределение, но в реальности мы совершаем выбор в условиях ограниченности ресурсов, и несём за это определённые последствия, как результат этого выбора, будь то повышение пенсионного возраста правительством, или выбор банка обычным человеком. И именно выбор - ключевая составляющая любого экономического процесса.  Когда вы приходите на финансовые рынки – это тоже выбор. А уж какие задачи стоят перед вами, достижимые или не очень, и что получится в итоге – зависит от того, по какому пути вы пойдёте.

Какой путь в инвестировании выбрать? Каждый волен решать сам, исходя из личных финансов. Страхование и защита – это один из самых эффективных инструментов приумножения капитала. Инвестиционное страхование жизни также очень бурно развивается. Но для начинающего инвестора наименьшим риском обладает индивидуальный инвестиционный счёт.

Если у вас официальная белая зарплата, то открыть ИИС – самое умное решение. Я рекомендую открыть его, даже если вы не планируете инвестировать в него прямо сейчас. К тому же, есть масса лайфхаков, например, можно вернуть налог в 13%, и так далее. Самое главное - надо иметь белую зарплату, затем прийти в банк, закрыть депозит и открыть брокерский счёт в брокерской компании. Причём сейчас это можно сделать онлайн. Впрочем, как и покупать акции – есть сервисы, позволяющие делать это вообще без открытия брокерского счёта.

Итак, у вас есть индивидуальный инвестиционный счёт. Что с ним можно сделать? Самое простое – разместить средства в облигации федерального займа. Но как это сделать? Например, на «Финам» есть сервис автоматического повторения сделок, вы можете выбрать понравившегося вам трейдера и следовать его стратегии. Ваш портфель будет полностью повторять структуру его портфеля, а также сделки, которые будут происходить по этому счету.

Со временем ситуация в сфере инвестирования сильно меняется. Скажем, ещё несколько лет назад рынок облигаций в России считался не очень интересным инструментом с точки зрения инвестирования для физлица. Но процентная ставка снизилась, инфляция тоже, и инструмент стал пользоваться популярностью.

Санкции, конечно, тоже сильно повлияли на ситуацию, и уменьшили количество финансовых инструментов на рынке. Но со снижением санкционной риторики, рынок потихоньку оживает. Я имею в виду то, что чем дольше мы живём под санкциями, тем в меньшей степени они влияют на рынки, и каждое новое заявление уже не повергает финансистов в шок.

Для тех, кто не впечатлён цифрам по доходности облигаций — можно предложить более агрессивное инвестирование.  Российский акции рынок очень дешёвый. С одной стороны, это не очень хорошо. Но, с другой дивидендная доходность выросла. И российский рынок с точки зрения дивидендов один из самых выгодных. Акции Apple, для сравнения, приносят дивиденды раз в квартал. Но годовая доходность составит всего 1-2%. В России можно получить до 12-15%. Да, работа с дивидендами требует определённых навыков. Например, нужно знать, что такое так называемая «отсечка» - время, когда компании выплачивают дивиденды, и после этой даты стоимость акций может снизиться. Самые интересные акции – МТС, Сургутнефтегаз, Нижнекамскнефтехим.

Что ещё есть? Те же самые еврооблигации. Это доход в иностранной валюте, можно найти интересные бессрочные облигации с большим купоном и потенциалом роста курсовой стоимости самой облигации. Но что делать, если минимальный лот облигации – 200 тысяч долларов, а у вас только 50 тысяч? Можно купить дробный лот, и для этого также существуют инструменты и сервисы.

Главное, что должен сделать инвестор, особенно начинающий - определить цель инвестирования. Финансовые инструменты – лишь способ реализации вашей финансовой стратегии. Доллары у вас, евро или рубли – есть стратегии, которые инвестируют в разные портфели, но, когда рубль слабеет, это будет компенсироваться. Апрель и май на российском финансовом рынке – время турбулентности. А лето – этот период удобно пересидеть в облигациях. Заодно подумать и сделать для себя выводы.

Сейчас все финансовые рынки замерли, ожидая заключения торгового соглашения между Китаем и США. Второй фактор, определяющий состояние финансовых рынков – риторика ФРС США. Да, многие эксперты не раз хоронили американский рынок, но их экономика чрезвычайно устойчива и каждый раз трансформируется. Да и в Россию, несмотря на санкции, капиталы приходят – наш рынок один из самых «горячих» на планете. Евли резюмировать – то нужно следить за финансовой повесткой, и ни в коем случае не формировать портфель из 1-2 бумаг. Диверсификация и контроль за рынками должны лежать в основе грамотной инвестиционной стратегии. Инвестировать можно и нужно – главное, понимать, куда.

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