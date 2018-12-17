Интерьер от Торгового дома «Лазурит»

Компания «Лазурит» - это одна из крупнейших торговых сетей, специализирующихся на помощи в создании комфортных условий для жизни и работы.

Торговый дом «Лазурит» предлагает лучшие комплекты мебели и отдельные модули для обустройства офисного пространства, а также домов и квартир. В ассортименте в онлайн-каталоге представлена высококачественная мебель для спальных и детских комнат, для гостиных и прихожих. Отдельно можно посмотреть предложения по гостиничной мебели и обстановке для кабинетов руководства или домашних кабинетов, а также для офисов.

Сегодня сеть «Лазурит» работает в ста шестидесяти городах РФ. Более того, розничная сеть представлена в пятистах салонах. Наконец, Торговый дом имеет свой онлайн магазин федерального значения.

Сегодня в Торговом доме представлена мебель, изготовленная только из самых качественных природных материалов, удачно сочетаемых с современными технологиями. Практически все модульные комплекты мебели можно смело использовать не только в разном варианте сборки, но и комбинируя с модулями из других комплектов. Характеристики мебели отвечают всем требованиям по использованию людьми самых разных возрастов.

К примеру, можно выбрать просто уникальные комплекты и отдельные модули для детской. Более того, продукция Дома «Лазурит» отлично подходит людям, ведущим различный стиль и образ жизни.

Торговый дом «Лазурит» дает три года гарантии на всю представленную в каталоге, в том числе в разделе кроватей, продукцию. Если же сборка осуществляется профессионалами компании, то срок вырастает до шести лет.

Торговый дом создает интерьеры для всей семьи. Ведь специалисты компании точно знают, с чего начинается комфорт и уют семейной жизни. В интерьерах «Лазурит» каждый член семьи чувствует себя удобно, может по-настоящему расслабиться и отдохнуть от внешнего мира. А полноценный отдых - это одна из главных составляющих успеха в росте по карьерной лестнице, в бизнесе.

Кроме мебели Торговый дом «Лазурит» предлагает своим покупателям сопутствующие товары. Это пружинные, а также беспружинные матрасы с ортопедическими свойствами. В каталоге представлена широкая подборка ортопедических кроватных решеток. Здесь же, в магазине всегда можно найти подушки и наматрасники, а также одеяла. Много систем для хранения, а также зеркала.

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