Интерактивный стол - современность диктует свои условия
Интерактивный стол - современность диктует свои условия

Аренда современной техники поможет бизнесу проводить презентации

Современные условия ведения успешного бизнеса заставляют использовать не просто новые решения и подходы в работе, но и инновационные технологии. И именно интерактивный стол стал уникальной техникой, которая позволяет сделать любое событие вроде выставки или презентации, маркетинговой акции или иного мероприятия по-настоящему красочным, интересным и запоминающимся.

По сути, интерактивный стол это - устройство с плазменной панелью, которая устанавливается вместо традиционной столешницы. Оснащается сенсорными технологиями, рассчитанными на сто касаний. Сам экран выдает высококачественную картинку, четкую и сочную. Корпус содержит процессор, а также память и прочие важные технологии. Все это вместе обеспечивает бесперебойное функционирование устройства.

В чем же преимущество использования интерактивного стола?

Интерактивный стол купить стоит для использования в самых разных направлениях. Он позволяет раскрутить продукт или услугу, представить их широкой аудитории. Может выгодно освятить то или иное событие, стать рекламной площадкой, а также информативной платформой.

Использование интерактивного стола позволяет создавать программируемый качественный контент. Заказчик получает возможность эксклюзивного позиционирования собственного бренда. Сама же техника отличается экологичностью, безопасностью и легкостью использования, не требует каких-либо особенных знаний.

Сфера использования

Установленная на интерактивный стол цена не очень демократичная. И тут для компании есть несколько решений. Торговые центры, образовательный центра, школы, ВУЗы могут, конечно, приобрести эту технику, поскольку им она требуется на постоянной основе.

Если коммерческие предприятия и различные организации пользуют столом часто, то им также стоит его купить. Но в случае, когда техника необходима лишь на период проведения презентации или выставки, для осуществления маркетинговой кампании, тогда лучше воспользоваться услугой аренды. Это будет гораздо дешевле. Более того, сотрудники компании, предлагающей в аренду свои технологии, обеспечивают доставку, монтаж, обслуживание и другой необходимый сервис.

Интерактивные столы бывают самых разных размеров, дизайна и формы. То же касается количества одновременных касаний, которое варьирует от пары до сотни. Различия бывают и в материалах корпуса. Важно знать разницу в производительности процессора, объемах внутренней и оперативной памяти. Немаловажную роль играют и прочие технические параметры.

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Места: Россия
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