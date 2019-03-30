Импортозамещение споткнулось об аресты

Всеволод Опанасенко, генеральный директор компании «Т-Платформы», отправлен под арест на два месяца. По тому же делу и на такой же срок под стражу заключили ещё одного фигуранта – начальника управления связи МВД России Александра Александрова. Компания, заявляющая о себе как о лидере компьютерной индустрии России, входящая в «Ростех», и ведомство, которое так и не дождалось обещанных от «Т-Платформы» компьютеров на сумму в 357 млн рублей – много ли мы знаем о реалиях российского импортозамещения? «Русская Планета» попыталась разобраться в непростом деле.

О задержании генерального директора «Т-Платформы» Опанасенко стало известно 27 марта. Его арестовали накануне, вечером. Как сообщили РБК в Басманном суде Москвы, «постановлением суда удовлетворено ходатайство органов уголовного преследования об избрании в отношении Опанасенко меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 мая 2019 года».

Главу компьютерной компании обвиняют по статье 285 - в злоупотреблении должностными полномочиями причём с тяжкими последствиями (Ч. 3 закона), главу начальника управления связи МВД, Александра Александрова – по такой же статье, следует из информации на сайте Мосгорсуда. Как узнал «Интерфакс» из своих источников, речь в деле может идти о нарушениях при заключении контракта между «Т-Платформы» и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей.

Всеволод Опанасенко. Фото: Википедия

Чем занимается компания Опанасенко?

Основной вид деятельности «Т-Платформы», основанной в 2002 году - производство компьютеров и периферийного оборудования. «Т-Платформы — лидер российской суперкомпьютерной индустрии и ведущий отечественный разработчик оригинальной вычислительной техники для массового IT-рынка», так заявляет о себе сама компания. Всеволоду Опанасенко принадлежит доля в компании в 75%. Оставшиеся 25% — у Внешэкономбанка (ВЭБа), который подконтролен государству.

Один из самых известных проектов компании – суперкомпьютер в МГУ им. М. В. Ломоносова, считающийся самым мощным суперкомпьютером не только в России, но и во всей Восточной Европе. Ещё один компьютер работает в Росгидромете. Кроме российских организаций, «Т-Платформы» поставляют своё оборудование на Запад, причём несмотря на санкции, под которыми компания успела провести некоторое время в 2014-м году.

В 2015 г. «Т-Платформы» получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» — за заключенный контракт с немецким Суперкомпьютерным центром Юлих на поставку кластера Jureca. Сам Опанасенко попал в десятку наиболее влиятельных людей суперкомпьютерной индустрии по версии крупнейшего отраслевого издания — HPCwire, а также вошёл в список «Люди 2015 года в российской ИТ-отрасли», составленный изданием TAdviser.

«Байкал» довёл до санкций…

Примечателен ещё один проект, реализованный при участии «Т-Платформы». Речь идёт о микрочипе Baikal, который разрабатывался совместно с Ростехом и Роснано. Как сообщал «КоммерсантЪ», в рамках импортозамещения, в планах Минпромторга было заменить американские микрочипы Intel и AMD. Причём, «Т-Платформы», как указывает «КоммерсантЪ», проектирует и строит суперкомпьютеры из компонентов западных вендоров.

Первыми продуктами в линейке должны стать 8-ядерные процессоры Baikal M и M/S топологией 28 нм и частотой 2 ГГц для использования в персональных компьютерах и микросерверах. Разработка микрочипа велась дочерней компанией «Т-Платформы» - «Байкал Электроникс», где у «Т-Платформ» 75% доли по данным ЕГРЮЛ.

Именно из-за «Байкала» компания и попала под санкции. В США сочли, что российские процессоры будут использоваться на предприятиях оборонной промышленности, а значит, могут представлять угрозу нацбезопасности Соединённых Штатов. Впрочем, санкции продлились недолго.

… и до суда.

Как отмечает газета «Ведомости», осенью 2016 г. МВД объявило конкурс на закупку 9348 компьютеров на российских процессорах «Байкал-Т1» за 357 млн руб. МВД заключило контракт с «Т-платформами», которые в итоге поставили 1837 компьютеров на 71 млн руб.

Вместе с этим, в срок компьютеры поставлены не были, следовало из документов ФАС, изучавшей эту сделку. «Т-платформы» попытались через Арбитражный суд Москвы принудить министерство принять партию, но им этого сделать не удалось. Суд решил, что «Т-платформы» сорвали сроки поставки. Как говорил «Ведомостям» представитель «Т-платформ», произошло это потому, что МВД задержало аванс и не предоставило информацию, необходимую для выполнения заказа. Эти аргументы рассматривала и ФАС, но, во-первых, не сочла отсутствие аванса уважительной причиной для неисполнения госконтракта, а во-вторых, пришла к выводу, что нужная информация компании предоставлялась.

Примечательно, что именно Александр Александров в качестве должностного лица принял у исполнителя те самые 1837 компьютеров – уже после того, как истек срок действия контракта, и, как сообщают СМИ, по некоторым данным именно в этом следствие и усмотрело превышение должностных полномочий. Остальную партию в МВД принять отказались, сославшись на срыв сроков поставок. Впрочем, в декабре 2018 года был заключён новый контракт, согласно которому компания обязалась поставить компьютеры на сумму в 287 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».

Журналистам пока не удалось получить внятных комментариев ни от представителей Опанасенко, ни от МВД. Свою вину Опанасенко и Александров не признают.

Вся эта история как нельзя лучше демонстрирует непростое положение дел в сфере импортозамещения в России. Случилось ли это потому, что был другой поставщик, а конкурс выиграли не те, кто должен был? Или под лозунги об импортозамещении нашлись совсем не те продукты, что нужно? Что важнее – реализовать дорогой контракт на крупную сумму, или подождать продукта полностью из отечественных компонентов? Или просто, как это часто случается, нашли крайних?

Комментариев и внятных версий пока ни у кого нет, а от тех, кто знает всю историю от начала и до конца, их по понятным причинам ждать не придётся. Пока лишь остаётся ждать официальных итогов расследования. И надеяться, что российские процессоры когда-нибудь будут жить в реальности, в наших компьютерах, а не на страницах уголовных дел.