Илья Куснирович: «Мы создаем свою вселенную»

В 1991 году Михаил Эрастович Куснирович открыл первый магазин в «Петровском пассаже». Сейчас во владении компании более 200 монобрендовых бутиков модной одежды и аксессуаров, а также магазины собственной марки Bosco. В 2004 году Bosco di Ciliegi приобрела контрольный пакет акций ГУМа, и с тех пор является главным акционером исторического торгового центра страны.

В одежде брэнда BoscoSport наши спортсмены выступали и побеждали на Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити, Афинах, Турине, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи и Рио-де-Жанейро.

Все это время рядом с Михаилом была его супруга – Екатерина Моисеева, которая сейчас является не только музой, но и коммерческим директором Bosco di Ciliegi.

Маркетинговый отдел возглавляет старший сын Михаила Эрастовича – Илья Куснирович. О разнообразных сферах деятельности компании, предпринимательской интуиции, цифровых трендах и бизнес-планах продолжатель династии рассказал в интервью «Русской Планете».

- Илья, почему вы решили заняться маркетингом? Всегда чувствовали в себе интерес к этой сфере, или желание родителей сыграло решающую роль?

- Мое первое образование не было связано с маркетингом - я курировал художественные проекты в РГГУ на факультете истории искусств. Правда родители с самого детства очень активно вовлекали меня в рабочий процесс. Им всегда была интересна fashon-деятельность, и эта увлеченность передалась мне. Я довольно рано познакомился с фестивалем искусств «Черешневый лес», которым руководила моя бабушка, а также наблюдал организацию модных показов изнутри. Успел побывать на всех Олимпиадах, начиная с 2004 по 2014 годы, помогал в работе со спортсменами. Этот опыт сформировал во мне креативный подход к делу. Наверное, поэтому я уже 7 лет занимаюсь фестивалем BOSCO FRESH FEST. А мое агентство Esthetic Joys создает event-кейсы для разных компаний.

- Где вы обучались маркетингу?

- Я закончил магистратуру по специальности «fashion-маркетинг» в институте Marangoni в Лондоне. Подход к обучению там отличается от российского, он намного более прикладной, но при этом очень простой. Тебе дают некий набор работающих инструментов, а дальше нужно просто ими пользоваться в зависимости от ситуации. Кстати, многие схемы, которые себя очень хорошо зарекомендовали в Европе и считаются аксиомами там, здесь еще даже в раздел «теорем» не вошли. Единицы маркетологов готовы использовать новые подходы. Потому что наш рынок люксового сегмента очень консервативен ввиду своеобразного потребления. Я как раз писал диссертацию на тему такого специфичного вкуса. Еще несколько лет назад было достаточно легко определить людей из России по демонстративному проявлению своего социального статуса в одежде. Впрочем, такая тенденция постепенно отходит.

- Какие перспективы открываются перед российскими дизайнерами сегодня?

- Год назад в ГУМе мы представили новое направление, которое называется «Секция». Это первое пространство, где собраны вещи исключительно российских дизайнеров, новый concept store.

Появилось много креативных вещей, которые здорово принимаются на западе и становятся очень успешными кейсами с точки зрения продаж. Большие успехи у Лотты Волковой, Гоши Рубчинского. За рубежом есть запрос на кириллицу. Российский и постсоветский стиль за последние пять лет стал очень трендовым ввиду усиления интереса к нашей стране во всем мире. В очередной раз за Россией признали некую самобытность. Все очень любят то, что отличается. Глобализация надоела. И все хотят максимально аутентичного. Россия считается аутентичной. И это работает на наши брэнды.

- А чем характерен стиль Bosco?

Он очень хорошо узнаваем: широкие мазки, выпуклый дизайн. Внутри нашего брэнда заключается целая философия, которую мы будем доносить до клиента. Большинство потребителей знают марку Bosco, как производителя спортивных костюмов. Теперь нам нужно, чтобы это стало неким посылом, раскрывающим более глобальную концепцию определенного life-stile.

- Каким образом вы планируете этого достичь?

Мы создаем свою вселенную, целую эко-систему, где посетителю будет приятно проводить большую часть своего времени. Начиная от гастрономов, Bosco-кафе, Bosco-бара, косметического бутика Articoli и заканчивая магазинами одежды в стиле casual - BoscoFresh и BoscoBambino. Если же планируется вечерний выход в Большой театр, то casual в этом случае не настолько уместен. Для подобных случаев есть Sublime - там можно приобрести бриллианты. Мы стараемся максимально покрывать потребности нашего клиента с помощью своеобразной live-stile платформы, в которую интегрирована одежда.

- Какие еще сферы охватывает деятельность компании?

Это в первую очередь франчайзинговый ритэйл-формат. Наши торговые пространства в ГУМе, Петровском Пассаже, на Арбате взаимосвязаны, но есть и существенные различия.

ГУМ – это интернациональный центр, который посещают потребители со всего мира. Европейцы, американцы, азиаты и наши соотечественники могут воспринимать один и тот же продукт совершенно по-разному. Именно поэтому здесь ведется особая работа с адаптацией. Например, необходимо так взаимодействовать с Китаем, чтобы там заранее было известно о нас. Сюда входит общение с гидами, контакты с отелями и много других нюансов.

Петровский Пассаж имеет свои особенности. Он не должен дублировать ГУМ. Это место со своей историей, нацеленное на квинтэссенцию деталей. Здесь мы можем позволить себе наиболее качественный персональный сервис для тех клиентов, которым это важно. В Пассаже сосредоточены брэнды для оформления жизни: BoscoCasa – интерьерное направление, BOSCO CEREMONY – свадебное.

- Как вы относитесь к сочетанию нейро- и цифрового маркетинга? Используете ли эти технологии в своей деятельности?

Раньше в Bosco не было отдела маркетинга в современном его понимании, с KPI, ROMI. Это была командная система, где большие и важные задачи решали наиболее талантливые и работоспособные энтузиасты, что очень часто приводило к классным результатам, но в более рутинных и повседневных делах не всегда было достаточно эффективным.

Сейчас мы активно работаем над ассоциированной конверсией, семантикой, высчитываем сколько шагов клиент делает, как быстро мы его догоним… Это тема отдельного большого интервью. Очень важно правильно подавать информацию. Смс- и е-мейл рассылки уже не работают. Поэтому в скором времени мы введем в ГУМе систему CRM, связанную c wi-fi, чтобы получить контактную базу конвертируемых клиентов. А потом сможем транслировать в Instagram те рекламные сообщения, которые нам интересны в данный конкретный момент и таргетировать их на определенные категории людей. Если сказать кратко, то наш маркетинг-план нацелен на две позиции: привлечение нового потребителя и работу с клиентской базой.

Резюмируя интервью, мы можем уверенно сказать, что новые технологии, многолетняя приверженность принципам бренда, преемственность и сотрудничество нескольких поколений в управлении и маркетинге сделали компанию Bosco di Ciliegi одной из первых династий предпринимателей, которая очаровывает нашу страну и мир своей философией.

Елена Зотова

Далее в рубрике