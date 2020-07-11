Илон Маск потеснил известного финансиста в рейтингах богачей

Бизнес

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Руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск укрепил свои позиции в рейтинге богатейших людей мира. Ему помог в этом мощный рост акций Tesla.

По официальным данным, состояние предпринимателя увеличилось на 6.1 млрд долларов, что позволило ему обогнать финансиста-филантропа Уоррена Баффета. Состояние последнего уменьшилось на 2.9 млрд долларов за счет благотворительных пожертвований, совершаемых Баффетом.

По данным Bloomberg, Маск оставил позади еще нескольких предпринимателей, в том числе и основателя Google Сергея Брина, а также богатейшего человека в Азии Мукеша Амбани.

Ранее стало известно, что Маск продал несколько своих домов, чтобы освободить себя от имущества, которое «тянет его вниз».