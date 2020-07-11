По состоянию на 11 июля 10:35
Заболевших720 547
За последние сутки6 611
Выздоровело 497 446
Умерло11 205
Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Илон Маск потеснил известного финансиста в рейтингах богачей

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 12:56
1 мин
Photo
Flickr

Руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск укрепил свои позиции в рейтинге богатейших людей мира. Ему помог в этом мощный рост акций Tesla.

По официальным данным, состояние предпринимателя увеличилось на 6.1 млрд долларов, что позволило ему обогнать финансиста-филантропа Уоррена Баффета. Состояние последнего уменьшилось на 2.9 млрд долларов за счет благотворительных пожертвований, совершаемых Баффетом.

По данным Bloomberg, Маск оставил позади еще нескольких предпринимателей, в том числе и основателя Google Сергея Брина, а также богатейшего человека в Азии Мукеша Амбани.

Ранее стало известно, что Маск продал несколько своих домов, чтобы освободить себя от имущества, которое «тянет его вниз».

темы
Илон Маск
Уоррен Баффет
рейтинг
1 мин